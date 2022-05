Les sis ONG que formen el Comité d’Emergència Español, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, intensifiquen el seu treball per a procurar aliments, atenció mèdica, suport psicosocial o sanejament a les persones afectades per la crisi a Ucraïna.

S’estima que uns 13 milions de persones segueixen atrapades en les zones afectades o no poden eixir dels seus refugis a causa del risc que corren davant l’augment dels atacs o a la destrucció d’accessos i carreteres, segons dades d’Acnur. A més, ja són més de 5 milions les persones que han hagut de fugir als països veïns a la busca de seguretat.

En esta situació, la gran majoria de les persones que continuen en zones de conflicte a Ucraïna viuen en búnquers i refugis que els permeten tindre un cert grau de seguretat davant el panorama bèl·lic que es manté al país. Els equips de Educo, com a membres de l’Aliança ChildFund, estan distribuint aliments per a xiquets, xiquetes i les seues famílies en ciutats com Lviv, Pokrovsk o Vorojta, entre moltes altres poblacions. Molts d’ells passen el dia pràcticament dins dels refugis i en alguns casos es tracta de xiquetes i xiquets orfes que no compten amb el suport de familiars.