Payasospital celebra els 25 anys de la seua fundació augmentant un 25 % la seua activitat en els deu hospitals de la Comunitat Valenciana on intervé, la qual cosa suposarà la visita a aproximadament 250 pacients pediàtrics més al mes. L’entitat també ha représ les visites als pacients pediàtrics a les seues habitacions, així com en altres serveis on fins ara no podia accedir a causa dels protocols sanitaris de la covid-19.

Fa dos anys quan va començar la pandèmia, davant la impossibilitat d’acudir als hospitals, Payasospital va haver de reduir la seua activitat a la meitat i centrar-se en l’atenció en línia dels menors hospitalitzats. Durant estos dos anys, entre una ona pandèmica i una altra, l’entitat va anar alternant les visites presencials restringides amb les videocridades als pacients. «Davant la nova situació sanitària, hem pogut reprendre les visites presencials a les habitacions i augmentar les nostres intervencions terapèutiques fins a situar-nos en un 75 % del total de l’activitat que teníem abans de la pandèmia. Després de l’estiu esperem poder recuperar la totalitat de la nostra activitat», comenta Sergio Claramunt, director i fundador de Payasospital. Doble aniversari Enguany Payasospital compleix 25 anys de la seua fundació i al gener de 2024 complirà també 25 anys de la posada en marxa del seu programa de visites als menors hospitalitzats. L’entitat es prepara per a celebrar aquest doble 25 aniversari amb diferents activitats que s’estendran durant els següents vint mesos, fins a gener de 2024. Entre les activitats programades destaquen la campanya de comunicació #SaludConCorazón, la realització de les V Jornades Nacionals de Pallassos i Pallasses d’Hospital al setembre d’enguany, l’edició especial del Calendari Solidari 2024 i la Gala Benèfica 25é aniversari al gener de 2024. Payasospital és una iniciativa de Sergio Claramunt, llicenciat en Estudis Teatrals en La Sorbonne, qui es va formar com a pallasso d’hospital en la veterana associació francesa Le Rire Médecin. A l’abril de 1997 va fundar Payasospital acompanyat per un equip multidisciplinari de metges, psicòlegs i artistes de l’escena. Dos anys després, després d’obtindre els suports i recursos econòmics necessaris, l’associació va poder iniciar un primer programa d’intervenció a València, a l’Hospital Clínic i posteriorment a l’Hospital Infantil La Fe, acudint dos dies per setmana en cada centre. Actualment Payasospital és present en deu hospitals de la Comunitat Valenciana, en huit d’ells els seus programes es realitzen de manera contínua, cada setmana durant onze mesos. Recentment Payasospital ha obtingut el segell «Dona amb confiança» atorgat per la Fundació Lealtad després de superar l’avaluació que acredita que compleix els 9 principis de transparència i bones pràctiques de les ong.