El Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació d’Alacant mantingueren un encontre de treball per tal de recuperar la col·laboració de l’entitat provincial en l’execució de projectes de cooperació internacional al desenvolupament i d’educació per al desenvolupament, dins d’un marc municipalista i descentralitzat, així com per a enfortir el municipalisme alacantí solidari. El Fons i la Diputació d’Alacant prolongaren un període d’estreta col·laboració entre els anys 2001 i 2016.

Les dos entitats han estudiat diferents vies de col·laboració que es poden mantindre. En concret s’ha proposat la participació de l’entitat provincial en projectes de cooperació al desenvolupament, cooperació tècnica -els quals està executant actualment el Fons- i la creació de projectes d’educació per al desenvolupament que sensibilitzen a la població de la província d’Alacant al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. El president del Fons, Àlvaro Escorihuela, valorà la reunió com «molt positiva perquè s’ha consolidat la relació institucional, sent el punt de partida perquè l’entitat provincial materialitze el compromís que té amb el municipalisme solidari i amb el desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible des de la descentralització».