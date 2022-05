Les ciutats de València, Alacant, Castelló, el Port de Sagunt, Elda i Oriola celebren des d’este cap de setmana i fins al 5 de juny diferents esdeveniments festius per a commemorar el Dia Mundial del Comerç Just, que es va commemorar el passat dissabte a més de 50 països per a sensibilitzar a la població sobre la necessitat de fer un consum més responsable i donar a conéixer el comerç just. En este any, les celebracions posen l’accent en l’impacte positiu d’este tipus de comerç en la vida de milions de dones a tot el món.

Les jornades festives - que inclouran mercats de venda de productes de comerç just, activitats i tallers infantils, exposicions, exhibicions de cultura urbana i concerts- estan organitzades per 42 ONGD i entitats socials de la Comunitat Valenciana. Amb elles, les entitats volen cridar l’atenció sobre com les successives crisis que estem vivint estan disparant les desigualtats ja existents entre països i entre persones, i fan una crida a la ciutadania i a la classe política perquè donen suport a models com el del comerç just, que garanteix el respecte al medi ambient i als drets humans, socials, laborals de les persones que produeixen el que consumim.

Les celebracions arrancaren a Elda i Oriola el divendres i el dissabte, i seguiran a Castelló el dissabte 21 de maig, en Port de Sagunt el dissabte 28, a València el diumenge 29 (plaça de l’Ajuntament), i a Alacant el diumenge 5 de juny (avinguda de l’Estació). Enguany, les celebracions en les tres capitals de la Comunitat Valenciana tindran una presència important de la cultura urbana, en línia amb la campanya #*YoSumo, llançada per la Coordinadora Valenciana d’ONGD per a sensibilitzar a la gent jove sobre l’impacte que té el consum desaforat en la vida de les persones i el planeta, i la necessitat d’adoptar hàbits de consum responsable.

En eixa línia, entre les activitats previstes destaquen els tallers de parkour i rap en valencià i les actuacions de Hijas de la Cumbia i Malparlat a Castelló; les demos de breakdance i exhibició de *freestyle i el concert de MC Tanaka, a València; i les actuacions de Batucada Associació DANAE i MC Tanaka, que repeteix a Alacant.

Mercat i activitats infantils

En tots els esdeveniments, hi haurà activitats i tallers infantils (contacontes, manualitats, jocs tradicionals, etc) i llocs de venda de productes de comerç just, principalment d’alimentació, moda, accessoris, artesanies i articles de decoració, tots ells amb els segells internacionals (Fairtrade, entre altres) que certifiquen que en la seua producció no s’ha utilitzat mà d’obra infantil, es paga un preu just a les comunitats productores, s’ha respectat el medi ambient i s’ha garantit la igualtat entre dones i homes.

El manifest que es llegirà en cadascuna de les celebracions recorda que per cada 10 homes que treballen en una ocupació formal, només 6 dones estan ocupades, encara que les càrregues de treball en l’economia informal de les dones són molt majors que la dels homes. A més, quan tenen una ocupació formal, elles guanyen un 23 % menys que els homes. Esta realitat no canviarà sola: si no hi ha compromisos ferms, es calcula que es tardaran 217 anys a aconseguir la igualtat salarial.

«El comerç just garanteix la igualtat salarial i l’accés a la presa de decisions de les dones en les comunitats i les empreses productores. És un model a tindre en compte no sols a l’hora de consumir, sinó també a l’hora de canviar el nostre model productiu», conclou Cristina Ramón, presidente de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.