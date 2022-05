El Fons Valencià per la Solidaritat ha obert el termini d’inscripció -el qual finalitza el 12 juny- per a cobrir 24 places de voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica a municipis de Bolívia, l’Equador i el Salvador, en base a projectes sol·licitats des dels propis països del Sud. Este projecte, denominat «Especialista Municipal Voluntari/ària» està enfocat a personal tècnic especialitzat d’ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons Valencià, però també a persones tècniques municipals de qualsevol altre ajuntament o mancomunitat no integrat en el Fons però que estiguen empadronades a un municipi adherit al Fons. Les places que s’ofereixen es concentren en la seua majoria en l’àmbit de la igualtat, joventut, turisme, desenvolupament local, música i gastronomia, i totes les despeses ocasionades com a conseqüència del voluntariat estan cobertes.

Les persones tècniques interessades en participar en el projecte, per tal de poder formar part del procés de selecció per a cobrir les 24 places, i abans del 12 de juny de 2022, han d’omplir un formulari de sol·licitud i signar un certificat de condicions i deures, així com enviar tota la documentació (còpia de titulació, certificats, mèrits i informació complementària) a oficina@fonsvalencia.org.