Quatre equips de Caixa Popular han participat de nou en la Trailwalker Oxfam Intermón Oxfam Girona 2022. Els participants de la prova han recorregut a peu el tram Olot-Sant Feliu de Guíxols per la Via Verda de Girona, un total de 100 quilòmetres en un màxim de 32 hores.

Organitzat per Oxfam Intermón, es tracta d’un dels majors desafiaments esportius del món per a lluitar contra la pobresa i la fam. Gràcies als donatius dels equips, l’ONG obté una important recaptació, que es destina als més de 400 projectes de cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització que desenvolupa en 50 països.

Els equips de Caixa Popular estan compostos per 24 persones, 16 marxadors i huit persones amb tres vehicles completaven l’equip de suport que els va prestar ajuda durant el recorregut. Tots els membres han començat i acabat junts la marxa en un exemple de solidaritat i treball en equip.

Caixa Popular ha participat per 8ª vegada en aquesta iniciativa a la qual dona suport pel compromís que manté en coherència amb els seus valors de solidaritat i compromís amb l’esport.