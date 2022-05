Un any més, com ja és tradició, Acció Ecologista-Agró convoca el Projecte Emys, el major voluntariat mediambiental del País Valencià per a l’estudi i la conservació de les nostres tortugues autòctones: la tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) i la tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa). Una iniciativa de ciència ciutadana que ha arrancat al Tancat de la Pipa amb el seguiment de les poblacions d’ambdues espècies, introduïdes en esta zona de reserva l’any 2010.

Tot i que a la marjal d’Almenara i a Albalat de la Ribera, companyes d’AE-Agró ja han posat en marxa el seguiment de les poblacions de tortugues autòctones, i que, el cap de setmana passat, a La Casa Penya tingué lloc una activitat, emmarcada dins d’esta iniciativa, organitzada per la Colla Verda, el primer dels voluntariats ambientals d’enguany ha sigut al Tancat de la Pipa, lloc on precisament va començar tot. Concretament, el passat divendres, 27 de maig, es va iniciar l’edició 2022 del Projecte Emys, una iniciativa de ciència ciutadana que Acció Ecologista-Agró convoca des de fa dotze anys, amb el suport de la Generalitat Valenciana i, des del 2020, també de Caixa Popular. L’objectiu és localitzar, estudiar, protegir i conservar poblacions de tortugues autòctones. Concretament, de tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) i de tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa). Estes dos espècies, malgrat la seua importància per mantindre l’equilibri de les zones humides, es troben actualment amenaçades. Tant que, segons el catàleg valencià d’espècies de fauna amenaçada, el seu estat de conservació és, respectivament, en perill d’extinció i vulnerable. Entre les causes destaquen la destrucció que s’ha realitzat dels seus hàbitats a conseqüència del desenvolupament urbanístic, la contaminació de l’aigua i la competència d’espècies exòtiques invasores com, la tortuga de florida (Trachemys scripta), que acaben desplaçant-les i colonitzant estos ecosistemes. Més avant, el projecte es traslladarà al barranc del Carraixet, el barranc de l’Horteta de Torrent, la marjal d’Almenara, la marjal de Rafalell i Vistabella, al riu Magre i als municipis de Montserrat, Xàtiva i Moncofa. L’any passat, amb l’ajuda dels vora 500 voluntaris i voluntàries que participaren en el projecte, aconseguiren censar 167 tortugues autòctones: 124 Mauremys leprosa i 43 Emys orbicularis. A més a més, van retirar del medi natural 188 Trachemys scripta i van localitzar 79 nius amb més de 500 ous d’esta espècie exòtica invasora.