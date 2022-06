L’ONG Cesal convoca la primera edició de vídeos RECacciona, un concurs de creacions audiovisuals per a estudiants universitaris amb la finalitat de sensibilitzar i donar a conéixer la realitat de països com Haití, Hondures o laRepública Dominicana.

El concurs compta amb tres convocatòries simultànies en les quals es tractaran temàtiques com l’educació, la pobresa, les causes de la migració i problemàtiques migratòries i mediambientals a les fronteres. RECacciona ja ha obert les seues tres convocatòries amb un termini d’inscripció que finalitza el 25 de setembre i un termini d’enviament dels vídeos que finalitzarà el 17 d’octubre de 2022.

Els estudiants que participen han d’inscriure’s prèviament per a rebre materials en els quals donar suport a les seues propostes audiovisuals i disposar així de contacte directe amb personal d’intervenció en terreny. A través de la web www.cesalreacciona.com poden realitzar-se tots dos passos.

La proposta audiovisual guanyadora de cada convocatòria rebrà una càmera de vídeo digital i podrà haver-hi fins a dos accèssits que seran reconeguts amb un guardó. Per a l’elecció de guanyadors, existirà inicialment una votació popular i, posteriorment, una elecció per part d’un jurat professional. Els participants hauran d’ajudar, amb els seus vídeos, a conscienciar als seus entorns sobre la situació i els reptes als quals s’enfronta l’educació a Haití, la prevenció de les migracions i el suport a la joventut en Hodures o els reptes mediambientals de la República Dominicana. Per a això comptaran amb el suport de l’ONG Cesal que els guiarà a l’hora de buscar fonts d’informació per a l’elaboració dels seus vídeos.