En estos primers anys d’activitat el CE La Fila ha aconseguit no sols créixer com a club, sinó també implicar a diversos agents socials, polítics i econòmics del municipi, promovent l’educació en valors i els hàbits saludables al mateix temps mitjançant la integració a través de l’esport, en un projecte que ha sigut seleccionat en la 28a edició de les ajudes per a Projectes Que Canvien el Món atorgades per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i Fundació Horta Sud.

Com valoreu els primers tres anys de projecte?

Tot i que encara queda molt camí per a recórrer, podem dir que ens hem consolidat com a entitat social. Este curs hem duplicat el nombre de jugadors i jugadores, i ja no sols amb alumnes de la nostra escola, sinó també d’altres centres educatius d’Alfafar i de municipis del voltant com Benetússer, Sedaví o Catarroja. A més, estem aconseguint el nostre objectiu inicial: ser un referent esportiu a Alfafar.

Què aporta el C.E. La Fila?

Principalment, una alternativa d’oci al temps lliure per als i les joves del municipi. Fan esport mentre treballem valors, inculquem una competitivitat sana, incidim en el sentit de la responsabilitat i fomentem hàbits saludables. A poc a poc el club creix i va augmentant també el número de comerços de proximitat i associacions del territori que aposten per nosaltres i ens ajuden, col·laborant econòmicament o fent-nos donacions de material. És un projecte on tothom guanya: la nostra escola com a referent d’inclusió i qualitat d’escola pública, els xiquets i xiquetes del municipi amb l’oportunitat que els oferim, les famílies per la seua millora de relacions i vincles i la societat d’Alfafar, i més concretament el nostre barri, participant de forma directa en el creixement del club.

Com es plasmen estos valors que treballeu?

Un dels principals valors que caracteritza al nostre club és no excloure a cap xiquet o xiqueta per cap motiu o situació per la qual estiga passant, sempre que la seua conducta de respecte i superació siga l’adequada. Però també que els valors i el respecte van per davant de les victòries i les classificacions en lliga. Açò fa que tots els jugadors i jugadores hi tinguen cabuda independentment de les seues qualitats físiques o destreses esportives. Diversos xiquets i xiquetes amb diversitat funcional formen part del club, participant activament en els entrenaments i les competicions del seu equip, i és una cosa totalment normalitzada.

Com ho feu perquè econòmicament siga un projecte inclusiu per a tots els xiquets i xiquetes?

En l’àmbit de gestió econòmica els esforços se centren a buscar ajudes econòmiques mitjançant empreses col·laboradores, presentant projectes per a subvencions de les institucions públiques, parlant amb diferents associacions, etc. Tots aquests treballs fan possible que les quotes dels nostres jugadors i jugadores siguen molt accessibles i amb flexibilitat a l’hora dels pagaments perquè cap xiquet o xiqueta es quede fora per motius econòmics.

El CE La Fila es caracteritza també per la seua multiculturalitat (com la del barri). Què aporta el club en matèria d’integració?

Una part dels nostres jugadors i jugadores provenen d’altres països amb cultures, idioma i costums molt diferents. Açò ha fet que fora un repte en matèria d’integració, però que ha estat molt enriquidor veure com a poc a poc van fent amistat i relacions entre ells i elles, i també amb altres famílies del centre i es va teixint una xarxa d’ajuda entre elles. Açò ens constata que estem aconseguint la nostra màxima com a club: una inclusió a tots els nivells que està fent possible donar oportunitats a tots els jugadors i jugadores per igual, des dels valors a través de l’esport, i millorar i ampliar les relacions de jugadors i jugadores i les seues famílies.

Després d’haver-vos consolidat en plena pandèmia, quines accions teniu previstes fer o recuperar de cara al curs vinent?

La idea és reprendre tots els projectes que vam haver de suspendre temporalment. Volem oferir la possibilitat de crear un equip femení de voleibol i augmentar el nombre de xiques en els equips de futbol sala i bàsquet que ja tenim consolidats. També tenim la idea de crear un equip amb diversitat funcional per oferir-los uns entrenaments més específics i adequats a les seues necessitats, així com un equip de joves més majors compost d’exalumnes que no volen desvincular-se del centre educatiu. Més enllà de la pràctica esportiva per part dels nostres jugadors i jugadores, també volem tornar a organitzar eixides a partits de categories professionals, xerrades sobre nutrició o començar a utilitzar noves ferramentes tecnològiques per a controlar l’assistència, la puntualitat, l’esforç i el berenar saludable.

Què demaneu al futur?

La nostra il·lusió, i per això ens esforcem i treballem dia a dia, és aconseguir que el nostre club siga un referent esportiu a escala municipal. Valorant la resposta que està tenint en l’àmbit de famílies i entitats col·laboradores tenim clar que anem en el bon camí, però encara queda molt camí per a recórrer i per això animem a totes les entitats, associacions i comerços que creguen i aposten pel nostre projecte. Perquè per tirar endavant necessitem de l’ajuda i implicació de totes i tots.