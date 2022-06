Càritas València va acompanyar a 48.411 persones en 2021, un 23 per cent menys que l’any anterior, encara que esta xifra suposa un increment de persones ateses del 4 % respecte a 2019. Les xifres de la seua Memòria 2021 mostren que la realitat no ha millorat per a les persones ateses per Càritas en la diòcesi de València.

Si tirem la vista arrere, els dos últims anys semblen un terratrémol que ha sacsejat els fonaments de la nostra societat. Una mica més de dos anys després de l’inici de la pandèmia per la covid-19, des de Càritas continuen veient les conseqüències d’una crisi que va paralitzar la vida de moltes famílies. Els responsables de Càritas València insisteixen que «com ja veníem anunciant, la fragilitat de tantes famílies que no podrien superar l’embat d’una nova crisi econòmica es continua mostrant clarament després de la pandèmia». Els qui amb major freqüència sol·liciten l’ajuda de Càritas en la diòcesi de València continuen sent parelles joves amb fills, dones soles amb menors al seu càrrec, persones migrants en situació administrativa irregular, persones majors de 65 anys que es troben soles i persones amb habitatges precaris. Referent a això, les dades de les memòries de Càritas, així com els d’altres informes de referència, parlen del fet de tindre fills com un dels factors de risc de pobresa i constaten la realitat de les dificultats que experimenten els menors d’edat que han viscut els seus primers anys de vida en una llar en situació de pobresa. Des de Càritas són coneixedors de la realitat de la Transmissió Intergeneracional de la Pobresa i per això presten especial atenció als 14.530 xiquets, xiquetes i adolescents beneficiaris de la seua acció i treballen per a evitar que les situacions de pobresa i exclusió es perpetuen. Al llarg de 2021 Càritas va comptar amb la col·laboració desinteressada de 4.495 persones voluntàries la major part de les quals eren dones. De la mateixa manera, va comptar amb el suport de 3.580 persones que van confiar els seus recursos econòmics a l’entitat i un total de 88 empreses col·laboradores.