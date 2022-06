Grup Alacant i Oxfam Intermón han posat a la venda els primers gelats espanyols elaborats amb sucre, café i mantega de cacau provinents de Comerç Just. En concret, són dos els sabors que s’han desenvolupat amb aquests ingredients: Café Nacional i xocolate blanc amb salsa de taronja.

Estos gelats poden trobar-se en les més de 120 gelateries associades al Grupo Alacant en tot el territori nacional, que operen baix les ensenyes Helados Alacant i Antiu Xixona, així com en altres establiments que distribueixen els productes de la marca alacantina. Es presenten en format safata i estan identificats amb el logo d’Oxfam Intermón i els distintius de Comerç Just.

La comercialització d’estos dos gelats contribuirà a millorar la qualitat de vida de les famílies llauradores productores de sucre, café i cacau a Papua Nova Guinea, Maurici i la República Dominicana. Treballar baix els principis del comerç just significa per a elles rebre salaris dignes i un tracte igualitari entre homes i dones, al mateix temps que comporta un compromís amb el medi ambient. A més, destinen part dels ingressos a projectes que beneficien a tota la comunitat com a creació d’escoles, camins i carreteres o accés a salut.