La Fundació Fontilles, entitat valenciana que des de 1902 treballa per la salut i el benestar de col·lectius vulnerables, va atendre l’any passat 268 persones al sanatori de la Vall de Laguar, a la Marina Alta, d’acord amb les dades de la memòria de activitats del 2021. «Complir els nostres objectius i mantenir, alhora, la màxima seguretat possible davant la covid-19 ha suposat molta pressió. La col·laboració de les persones ateses, de les seues famílies i del personal de Fontilles ha estat, un any més, fonamental per aconseguir-ho», ha afirmat el president de l’entitat, Juan Lorca.

La fundació va atendre 117 pacients a l’Hospital Ferrís (HF) de mitjana i llarga estada, especialitzat en l’atenció, la rehabilitació i la recuperació en períodes postoperatoris, convalescència de malalties o cures pal·liatives. D’aquestes, 47 van ingressar per rebre cures mèdiques; 25 per motius socioeconòmics; 38 per procedir a la seua rehabilitació física; i set per obtenir cures pal·liatives. Així mateix, l’entitat va donar servei a 130 usuaris —79 dones i 51 homes— al Centre Geriàtric Borja (CGB), que disposa de 42 habitacions dobles per a residents i un centre de dia amb capacitat per a 20 persones. A més, els residents del centre es van beneficiar de dos projectes pioners. D’una banda, «Música per despertar», un programa dirigit a pacients amb Alzheimer que tenen com a objectiu despertar els seus records i emocions a través de la memòria musical. Per altra banda, la teràpia assistida amb animals, que utilitza el vincle persona-animal com a part integral del procés de tractament. El centre va aconseguir aquest any el certificat de la Norma Libera-Care, que ho acredita com a lliure de subjeccions. A més, Fontilles va continuar operant durant 2021 com a centre de referència en lepra amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, fet que li va permetre brindar residència a deu persones que van patir la malaltia en el passat —set dones i tres homes— i subministrar tractament ambulatori a 11 persones que la pateixen actualment —sis dones i cinc homes—, derivades pels serveis de salut de diverses comunitats autònomes. El centre va reprendre les visites ambulatòries de pacients després que romangués tancat durant el 2020 a causa de la normativa de prevenció de la covid-19. L’entitat va desenvolupar la seua tasca a Espanya gràcies a la seua plantilla, formada per 131 persones contractades, i a la col·laboració de 202 persones voluntàries.