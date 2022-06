La delegació valenciana de Mans Unides ha incrementat un 11 % la seua recaptació, que ha assolit els 2.106.245 euros. La partida principal és la de socis i donants, que suposa la principal font d’ingressos. La diòcesi de València creix en socis per sobre de la mitjana nacional.

Els ingressos rebuts per les «Parròquies i Entitats Religioses» suposen la segona font de donatius a la diòcesi de València, que s’ha incrementat lleugerament el 2021 respecte a l’any anterior.

Cal destacar que els ingressos privats a València el 2020 han estat del 84,8 %, la principal font de finançament. La delegada de Mans Unides a València, Ana Ruiz, ha expressat el seu agraïment a una societat valenciana que «respon Mans Unides amb generositat, no només des de la ciutat, sinó des de tots els pobles de la diòcesi gràcies a l’enorme treball de les nostres voluntàries. Rastrillos, sopars de la fam, carreres, rifes, caminades solidàries… el seu esforç i la seua creativitat arriben als racons més pobres del planeta».

Memòria d’Activitats del 2021

L’any 2021 va estar marcat per la pandèmia, que va relegar a l’oblit altres crisis i emergències. Per a la presidenta en funcions de Mans Unides, Clara Pardo, «el coronavirus no ha causat estralls sanitaris entre els grups de població pels quals treballa Mans Unides, però serà molt difícil superar les conseqüències econòmiques i socials. Perquè el 2021 el món va continuar avançant, però, a cada pas, deixava enrere milions de persones cada cop més pobres, cada vegada més oblidades».

Amb la campanya «Contàgia solidaritat per acabar amb la gana», el 2021 Mans Unides es va esforçar a desposseir el verb contagiar del seu significat més negatiu. «Vam voler associar-ho a una cosa que, durant els mesos més foscos de la pandèmia, es va obrir forat a les nostres vides d’una manera inimaginable: la solidaritat», ha explicat Pardo. «Per Mans Unides, l’any passat va ser, probablement, el més difícil de la nostra història», ha assegurat.

51 milions d’euros

Aquesta solidaritat va permetre que l’ONG de l’Església Catòlica recaptara el 2021 quasi 51 milions d’euros, fet que va suposar un increment del 20,6 % respecte al 2020. Uns ingressos que, en gran majoria —el 86,3 %—, van provenir del sector privat.

Els ingressos provinents del sector públic es van mantindre en 6,8 milions d’euros, la mateixa xifra que el 2020. El 2021, malgrat el negatiu de les circumstàncies, la recaptació de Mans Unides va assolir nivells previs a la crisi econòmica del 2012, «la qual cosa diu molt de la generositat i la solidaritat dels nostres socis i col·laboradors», afirma Pardo. Una generositat que fins i tot s’estén a les generacions futures. «Amb això em vull referir a l’impressionant augment dels ingressos rebuts per herències i llegats, que van augmentar un 140,5 % respecte al 2020».

Per la seua banda, el 2021, les despeses de Mans Unides van assolir els 42,4 milions d’euros, fet que suposa un increment del 12 % respecte al 2020. «D’aquesta quantitat, el 88,6 % es va aplicar a les finalitats de Mans Unides: la sensibilització i l’educació per al desenvolupament, destinatària del 5,1 % de les despeses, i el finançament de projectes de desenvolupament, al que dediquem el 83,5 % d’aquestes », ha informat Clara Pardo.

A més, Mans Unides va aprovar 474 projectes l’any passat amb una inversió de més de 34 milions d’euros enviats des d’Espanya a comunitats empobrides del Sud per oferir oportunitats de vida i promoure drets inalienables, encara lluny de ser aconseguits.

En aquest sentit, la presidenta en funcions de l’entitat ha agraït a «tots aquells que amb la seua feina, amb les seues aportacions i amb la seua veu van contribuir a fer que Mans Unides canviara, d’una manera o altra, la vida de més d’1,5 milions de persones.