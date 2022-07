YMCA, organització sense ànim de lucre que porta 30 anys integrant joves vulnerables i famílies amb dificultats a la nostra societat, ha celebrat la primera edició de les seues Jornades Entre Iguals, destinades a resoldre els dubtes més freqüents que sorgeixen en les companyies compromeses amb la igualtat de gènere i que aposten fermament per implantar de manera real la Llei de Plans d’Igualtat en la seua estructura empresarial.

Les jornades tingueren lloc en el Centre Municipal de Joventut Orriols dins del marc de Xarxa Gener@igualdad. Durant la jornada, Juan Manuel Martínez Ortiz de Urbina, expert en intel·ligència preventiva va resoldre els dubtes que sorgeixen al voltant de la Llei de Plans d’Igualtat i va informar dels beneficis socials i empresarials que comporta aplicar-la, a través de la seua ponència «Rendibilitat per a empreses igualitàries, saludables i sostenibles». Vanessa Vicent Ibáñez, gerent de la delegació Valenciana del Grupo Sifu va abordar les «Bones Pràctiques Empresarials, reptes i solucions» en la implantació del Pla d’Igualtat. Les empreses van intercanviar punts de vista i experiències i idees en relació amb les mesures preses en les seues estructures empresarials per a la incorporació de la llei a les seues companyies.

La tècnica de Dinamització d’Empreses de YMCA a València, Irene Silva, posà l’accent que «l’empresa que incorpora el valor de la igualtat com a principi estratègic corporatiu i compta amb el talent femení, té equips de treball més forts i és més competitiva». «Es tracta d’aprofitar tot el talent disponible i no sols la mitat. Una empresa sensible amb la igualtat és més eficaç, productiva i amb avantatges competitius en el mercat actual», matisà Silva.