Els beneficis íntegres que ha generat la II edició del Digital Day Experience, organitzat per l’escola de negocis valenciana IEM Business School (IEM), es destinaran a finançar els estudis superiors de dos joves sense recursos de l’Índia rural seleccionats per la Fundació Vicente Ferrer per obtenir bons resultats acadèmics als exàmens finals de batxillerat.

La donació finançarà els materials d’aquestes joves, les taxes de matrícules i exàmens, l’allotjament i l’alimentació als centres residencials, així com les revisions mèdiques. Aquesta iniciativa part de l’acord signat entre l’escola de negocis IEM Business School i la Fundació Vicente Ferrer a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. Gràcies a aquest suport, aquestes joves, en completar la seua formació, no només confirmaran les esperances d’accedir a una vida millor, sinó que es convertiran en els nous referents de la seua comunitat, inspirant les noves generacions. La fundació fa 53 anys que treballa a la regió d’Anantapur (Índia). Ha construït més de 1.400 escoles que han permès l’escolarització de més de 150.000 xiquets i xiquetes fent possible que la taxa d’escolarització haja passat del 2 % al 100 % a moltes zones d’actuació. Un cop superades les barreres que els impedien l’accés a l’educació primària i secundària, el gran obstacle a superar és el de l’educació superior. És en aquesta fase on el programa de beques juga un paper decisiu. La II edició del Digital Day Experience es va celebrar el passat 21 de juny a València, on van acudir a més de 25 experts de 20 empreses referents del sector digital per presentar les darreres tendències enfocades al màrqueting digital i digital business. Pel que fa a l’IEM, porta 14 anys formant líders digitals, impulsant persones i empreses en noves tendències i talent digital. Amb seu a València, compta amb un professorat de més de 130 professionals, 100 empreses col·laboradores i més de 5.000 alumnes a l’any de diferents punts del món. Així, IEM Business School és lescola de negocis de referència en màrqueting digital i tendències digitals.