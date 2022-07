Un any més les persones que treballen a Caixa Popular han decidit donar un dia del seu salari, aquesta recaptació és fruit de la campanya solidària «Un dia de salari», en què els treballadors de l’entitat donen, voluntàriament, un dia del seu salari i Caixa Popular aporta una quantitat equivalent al total recaptat.

Este any s’han recaptat un total de 44.000 euros, les entitats, associacions i ONG podien presentar les seues candidatures fins al passat 17 de juny, i el resultat va ser un total de 116 projectes presentats. Des del Grup de Cooperació de Caixa Popular, que gestiona esta campanya, van destacar el més de centenar de projectes la qual cosa «fa veure que les entitats compten i valoren la nostra solidaritat, però també que la necessiten, i més encara donada la situació actual», afirma un dels membres d’este grup.

D’estos projectes un jurat format per treballadores i treballadors de Caixa Popular va fer una preselecció, des del Grup de Cooperació destaquen que «per a formar el jurat van tindre un al·luvió de peticions, pense que açò demostra el valor humà de les persones que componen la nostra cooperativa». Després, amb la preselecció del jurat, totes les treballadores i treballadors van poder votar els projectes per decidir a quines destinar les ajudes.

Finalment, les ajudes aniran a 11 entitats, de comarques van des de l’Horta Nord, a l’Alt Vinalopó, passant per la Safor o arribant fins a Ouega, Benín. Amb projectes que ajuden a les persones amb diversitat funcional, cooperació internacional, cooperativisme, a la igualtat i projectes de desenvolupament de barris en risc d’exclusió.

Els seleccionats pels treballadors de Caixa Popular han sigut Mamás en Acción, Asociación de Personas con Discapacidad Física Villena, Asociación Esencia de África, AMIAR, Mira’m Fundació CV, Asociación Fundadora, Trenca-Dis, Associació Cultural Punta de Llança, Associació Cultural i Solidaria Ca Saforaui, Col·lectiu Soterranya i Associació València Movement.

Esta iniciativa la promou any rere any el Grup de Cooperació de Caixa Popular, integrat per un equip de persones voluntàries del col·lectiu de treball de l’entitat que tenen com a objectiu fomentar i difondre els valors de la solidaritat i la cooperació entre l’equip humà de la cooperativa.