Recentment va finalitzar la onzena edició de l'escola d'estiu que organitza cada any la Fundació DASYC per tal d’atendre xiquets i xiquetes en risc d'exclusió social. D’aquesta manera, «Juega amb nosotros» va rebre aquest any a 163 xiquets i xiquetes, amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys, que estan en risc de pobresa o exclusió social.

Els menors són derivats per Serveis Socials, Centres d'Acollida, Centres de Recuperació Integral, Vivendes Tutelades i personal dels equips directius de centres escolars, a més d'altres tants recursos que s'estan desenvolupant actualment en la Comunitat Valenciana. Al mateix temps, la Fundació DASYC treballa també amb altres quatre escoles d'estiu durant tot el mes de juliol: dos en València, una a Alacant i una en Castelló. Activitats d'estiu Tots els matins, 56 voluntaris realitzen activitats pedagògiques que consisteixen en participar en diferents tallers, jocs o dinàmiques per tal de potenciar que els xiquets i les xiquetes practiquen esports; a més, també realitzen diferents excursions. La principal finalitat d'aquestes escoles d'estiu és ajudar i acollir al major nombre de menors possibles. Els seus objectius són previndre conductes antisocials, resoldre conflictes, potenciar l'oci saludable a través de les activitats de l'escoles, promoure noves habilitats socials i reforçar aquells conceptes acadèmics que consideren bàsics. Altres serveis que oferixen de forma complementària i diària són els de l'esmorzar i el menjar. D'aquesta manera, garantixen les necessitats bàsiques de forma integral dels menors.