Per dotzé any consecutiu, el Projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró (AE-Agró) ha viatjat fins al Tancat de la Pipa per estudiar l’evolució de la població de tortugues d’estany europees (Emys orbicularis) que es van introduir en 2010, després de desaparéixer l’espècie d’esta zona humida en la segona meitat del segle XX.

Enguany, gràcies al compromís i l’esforç de les 61 voluntàries i voluntaris que han participat en esta iniciativa de ciència ciutadana, amb els 21 mornells instal·lats en canals i llacunes, s’han localitzat a la Pipa 13 individus d’Emys orbicularis, quatre més que en l’edició anterior.

De totes les sessions realitzades, paga la pena destacar la captura de Dorotea, que tingué lloc exactament el mateix dia i mes (3 de juny) que la primera vegada que la van censar el 2011 en esta àrea de reserva, propietat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que custodia AE-Agró i SEO/BirdLife.

Cal assenyalar que, afortunadament, no s’ha trobat cap exemplar de tortuga de florida (Trachemys scripta) al Tancat. No obstant això, sí resulta preocupant la presència d’altres espècies invasores com és el cas del carranc roig americà (Procambarus clarkii), havent retirat del medi un total de 1004 exemplars.

En general, els resultats de la campanya són bons i afiancen la correcta evolució de la tortuga d’estany europea, classificada en perill d’extinció al Catàleg Valencià d’espècies de fauna amenaçades, en el Tancat de la Pipa, on AE-Agró treballa any rere any per millorar el seu estat de conservació, a través d’este projecte, ni més ni menys, que un dels majors voluntariats mediambientals del País Valencià.

Per este motiu, a banda dels censos realitzats, l’organització ha aprofitat esta nova convocatòria per a realitzar una solta de cinc individus juvenils de tortugues d’estany europees, amb l’ajuda del Servei de Vida Silvestre de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Des d’AE-Agró volen agrair la col·laboració de totes i tots els voluntaris que han participat en el Projecte Emys 2022 en la Pipa, que des dels inicis compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i, des del 2021, també de Caixa Popular.

A més a més, recordar que este projecte de ciència ciutadana que ja s’ha dut a terme al Barranc de l’Horteta, al Riu Magre i als Ullals de Senillera, està actiu ara a la Marjal d’Almenara, al riu Canyoles i les Llacunes de Montserrat.

I això no és tot, perquè més endavant triarà com a destinacions la Marjal de Rafalell i Vistabella, el Barranc del Carraixet, el Riu Canyoles i als municipis de Cofrents i Almansa.