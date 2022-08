Donar veu a la joventut de Bolívia i convertir-la en un agent social de canvi als pobles bolivians. Ixe és el principal objectiu del projecte ‘Joventut chiquitana i guaraya, agents del canvi als seus municipis’, una iniciativa que el Fons Valencià per la Solidaritat està executant en col·laboració de l’ONGD Proceso Servicios Educativos. Els treballs s’estan duent a terme als municipis chiquitanos de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos i Roboré, i als guarayos d’Ascensión de Guarayos i Urubichà, ubicats tots al departament de Santa Cruz de la Sierra del país del sud.

Es tracta de la sisena fase de un projecte que, en exercicis anteriors, ha treballat per contribuir a la consolidació i enfortiment dels moviments juvenils chiquitanos i guarayos per a la seua participació com a actors socials, visibilitzar les necessitats i problemàtiques del col·lectiu jove i generar oportunitats per a millorar les seues condicions de vida.

La fase del projecte que s’ha iniciat, la qual compta amb una inversió total de 61.850 € i té un termini d’execució de nou mesos, té previst apoderar i enfortir les organitzacions juvenils dels set municipis bolivians per a consolidar els seus mecanismes de participació i augmentar el seu reconeixement pels governs municipals i organitzacions locals; capacitar tècnicament i operativament a les entitats juvenils en pro de les seues necessitats i problemàtiques; i intercanviar experiències d’associacionisme juvenil entre persones joves del nord i el sud.

Per a la consecució d’aquestes finalitats —de les quals es beneficiaran de manera directa 140 persones dels equips tècnics juvenils dels diferents municipis, 700 persones joves de les diverses plataformes juvenils de les localitzacions d’actuació i 70 persones joves de les directives dels Consells Locals de Joventut dels municipis bolivians, i de manera indirecta, tota la població d’entre 15 i 25 anys que habita els set municipis, la qual ascendeix a més de 25.000 persones joves— el projecte compta amb diferents àmbits d’actuació.

Per una banda, s’estan realitzant reunions amb actors polítics i socials per a què les plataformes juvenils compten amb l’aprovació oficial de la reglamentació de les seues Lleis Municipals, així com s’estan actualitzant diagnòstics locals de la realitat juvenil. També s’està fent acompanyament per a que les plataformes conformen i consoliden Consells Locals de Joventut i per tal que els quals compten amb un espai de coordinació amb els Governs municipals.

Per altra banda, s’està capacitant a la joventut en matèria d’incidència política i social.

Per últim, s’han portat a terme encontres virtuals d’intercanvi de coneixements i experiències entre la joventut beneficiària del projecte, que conformen el Consell de la Joventut de València i la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València.

El president del Fons, Álvaro Escorihuela valora el projecte «com un fort procés de democratització, ja que es pretén garantir el protagonisme social i polític d’un col·lectiu ,que representa el 28 % de la població boliviana, articulant i apoderant a la joventut perquè tinga incidència sobre la societat i el desenvolupament dels seus territoris». A més, Escorihuela remarca «els canvis legislatius que s’estan produint a Bolívia en pro dels drets i oportunitats juvenils i com a conseqüència d’articular la força dels i les joves”» Per la seua banda, des de l’ONGD Proceso Servicios Educativos traslladen que «amb el projecte es pretén garantir el protagonisme dels i les joves en l’anàlisi i propostes de les qüestions que els afecten, consolidant espais reals de participació entre la joventut».

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.