Un grup d’estudiants valencians està impartint cursos d’educació sanitària bàsica a la serra de l’Angostino al Perú. Es tracta del primer destí internacional de l’acció estiuenca de l’Escola de Voluntariat de la Universitat Catòlica de València (UCV).

L’equip realitzarà la seua missió a Lima, específicament en els barris de Lomas de Nocheto i Yerbateros, des del 17 de juliol i fins al 4 d’agost. A les onze persones de l’equip de la UCV se sumen una estudiant universitària madrilenya i una altra de París. Durant la primera setmana de missió, es realitzarà una col·laboració de reforç educatiu en el col·legi Sant Pere, en Yerbateros; mentre que, en la segona part de la missió, este reforç es realitzarà directament en el mateix turó.

La pandèmia ha fet estralls el nivell educatiu en la zona, que encara no ha tornat a l’educació presencial, segons exposa la responsable de la missió, Ana Risco, professora de la Facultat de Magisteri i Ciències de l’Educació: «La meitat dels xiquets no tenen accés a l’educació en línia; els que sí que tenen internet no solen comptar amb cap adult que els acompanye en les classes telemàtiques i no aprenen al mateix nivell que en l’escola presencial».

D’igual manera, s’impartiran xarrades de promoció de la salut a les famílies dels xiquets que participen en el reforç escolar, que també inclouran formació en la cura de nounats, en alimentació o en la cura de la casa, apunta Cingle: «És necessari explicar-los coses bàsiques sobre qüestions com la lactància materna o, per exemple, que els animals i les persones no poden ocupar el mateix espai en l’habitatge».

A més a més, l’equip valencià també ha portat alguns medicaments i material sanitari a la zona, tan necessaris per a poder mantenir unes condicions de vida saludables i evitar la propagació de malalties entre els menors.

Dirigits per Cingle, participaran en aquesta missió internacional els estudiants Isabel Cuéllar, Ana Jordá, Álvaro Osca i Diogo Teixera (grau en Medicina); i Esther Durá, Lucía Medina, Lara Ochoa i María Seguí (doble grau de Magisteri en Educació Infantil i en Educació Primària); Marta Carroza, del Màster Universitari en Advocacia; i la Alumni Anna Guadalajara de Psicologia.