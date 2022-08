Prop de 600 persones afectades pels incendis que han assolat la Comunitat Valenciana, durant les últimes setmanes, han rebut el suport dels Equips d’Emergències de Creu Roja activats per la Generalitat Valenciana a través del 112 a causa dels incendis a Vall d’Ebo (Alacant) i Bejís (Castelló). La principal labor encomanada a Creu Roja ha sigut atendre les necessitats bàsiques de persones desallotjades dels seus habitatges i municipis, fonamentalment a través d’albergs provisionals situats en instal·lacions municipals.

Creu Roja va arribar a disposar de huit albergs provisionals durant l’emergència pels incendis a la Comunitat Valenciana, amb una capacitat màxima de 750 places que ha permés tindre durant el període 4.834 places disponibles. Per a respondre a les persones afectades per l’incendi de la Vall d’Ebo a Alacant, es van instal·lar recursos d’allotjament a Muro de Alcoy, Alcoi i Pego. A Castelló es van habilitar recursos a Viver (2), Segorbe i, a Valencia, a Alcublas i Villar del Arzobispo.

En total, Creu Roja va atendre 599 persones, entre les quals hi havia un total de 34 xiquets i xiquetes. En alguns casos les persones van acudir als albergs acompanyades per les seues mascotes, 15 en total. Per àrees, en l’incendi de la Vall d’Ebo Creu Roja va arribar a atendre 358 persones, de les quals 22 eren menors. Durant l’operació per a l’incendi de Bejís, l’organització va atendre un total de 241 persones, de les quals 12 eren xiquets menors d’edat.

Durant l’emergència, els equips de Creu Roja proporcionen, a més de l’allotjament, un altre tipus d’actuacions com el suport psicosocial, informació, lliurament d’ajudes, suport en trasllats i fins i tot l’oci i temps lliure. En aquest sentit, cal destacar la mobilització del ESIE (Equips de Sensibilització i Informació davant Emergències) de Creu Roja Joventut a Viver, per a fer més suportable l’estada de xiquets i xiquetes a través del joc. Així mateix, Creu Roja va posar a la disposició del CICU un total de tres ambulàncies a Viver.

Més de 100 persones de Creu Roja, en la seua majoria voluntàries, s’han mobilitzat durant l’emergència, en coordinació amb el 112 de la Generalitat Valenciana, a través dels ERIE (Equips de Resposta Immediata en Emergències) d’Alberg. Quant a recursos, s’han activat 25 vehicles de logística i sanitaris de les províncies d’Alacant, Castelló i València.

La intervenció de Creu Roja s’ha realitzat en plena coordinació amb les administracions públiques, fonamentalment amb la Generalitat Valenciana a través del 112, Direcció general de Protecció Civil i Emergències, UME, Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana i els ajuntaments dels municipis afectats. Per a això, la presència de Creu Roja en els Llocs de Comandament Avançat i en els Cecopi ha sigut constant.

En el territori nacional

Les altes temperatures han provocat una onada d’incendis en un dels estius més preocupants que es recorden. Fins a mitjan agost, Creu Roja ja havia atés a més de 11.500 persones i mobilitzat a prop de 1.000 persones dels equips d’Emergències, dins del dispositiu d’incendis forestals desplegat per l’organització en tot el territori nacional.