Aldeas Infantiles SOS va atendre en 2021 a 29.799 xiquets, xiquetes i joves, 12.904 a Espanya i 16.895 a través dels seus projectes de Cooperació al Desenvolupament i Resposta a Emergències en diferents països de Llatinoamèrica i Àfrica. A Espanya, l’organització va incrementar quasi un 20 % el número de persones ateses en els seus programes d’acolliment, enfortiment familiar i suport als joves, i va posar en marxa nous projectes per a donar resposta a les necessitats creixents de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat. Així mateix, l’organització va atendre un total de 7.068 famílies, 3.858 a Espanya i 3.210 a Llatinoamèrica i Àfrica.

La pandèmia va impactar amb especial duresa a les famílies amb xiquets i xiquetes que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat, les condicions de vida de la qual van empitjorar, i va arrossegar a unes altres que es van veure obligades a buscar ajuda. Així ho assegura Aldeas Infantiles SOS en la seua Memòria 2021, on fa balanç d’un any particularment difícil per a la infància i l’adolescència, en el qual esta organització va posar en marxa nous projectes i programes per a donar resposta a les creixents necessitats detectades.

Entre ells, Aldeas Infantiles SOS va obrir un nou Centre de Dia en Badia del Vallès (Barcelona), un programa de Suport a l’Acolliment en Família Extensa a Leganés (Madrid), un projecte de Desenvolupament Comunitari a Mallorca i una Empresa d’Inserció Laboral a Tenerife (AldeasLab).

En total, Aldeas Infantiles SOS va atendre a Espanya a 12.904 xiquets, xiquetes i joves en 2021, quasi un 20 % més que en 2020. En concret, va acollir a 1.250 en els seus Programes de Protecció, on ofereix a xiquets, xiquetes i adolescents que no poden viure amb els seus pares una llar en entorns familiars protectors. Per a això, compta amb 8 Llogarets Infantils SOS, 5 Residències de Joves, 1 pis per a adolescents migrants no acompanyats, 8 Programes de Suport a l’Acolliment Familiar i 1 Programa de Primer Acolliment i Valoració.

A més, Aldeas Infantiles SOS va fer costat a 10.381 xiquets, xiquetes i adolescents i a 2.936 famílies a través dels seus Programes de Prevenció, en els quals treballa per a millorar la seua qualitat de vida i evitar que un empitjorament de les seues circumstàncies puga derivar en la separació de pares i fills. Una labor que l’organització duu a terme en els seus 30 Centres de Dia, 8 Programes de Famílies i 5 Centres d’Educació Infantil, a més d’horts, granges escoles, un Programa CaixaProinfància i un altre d’Educació en Valors.

Finalment, Aldeas Infantiles SOS ha contribuït en 2021 a millorar la situació de la infància en risc més enllà de les nostres fronteres mitjançant projectes de Cooperació al Desenvolupament a Bolívia, el Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, el Perú, el Marroc i el Senegal, i un Programa de Resposta a Emergències a Veneçuela, gràcies als quals va atendre 16.895 xiquets, xiquetes i joves i a 3.210 famílies. La seua labor en estos països se centra en la cura de xiquets, xiquetes i joves amb un enfocament de drets i integral: enfortint a les famílies, creant comunitats resilients i garants dels drets de la infància i proporcionant diferents opcions de cura alternativa.