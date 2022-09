El Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de València han iniciat la tercera edició del projecte d’educació per al desenvolupament «València per la Pau», el qual es desenvoluparà durant l’últim quadrimestre de 2022 i està compost per diferents activitats de sensibilització i didàctiques, basades en la cultura de pau i no-violència. L’objectiu d’este projecte és acostar l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides) a la població de diferents municipis valencians (Agullent, Benifaió, Bocairent, Favara, Llutxent, la Llosa de Ranes, Sagunt i Xàtiva), conscienciant al voltant de la construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els drets humans.

Les activitats que es realitzaran en el marc d’este projecte es divideixen en aquelles dirigides a la població general dels municipis participant; en un taller didàctic enfocat als centres educatius d’aquestes localitats; i una jornada formativa dirigida a persones docents, així com a personal polític de les entitats locals sòcies del Fons.

Pel que fa a les activitats municipals, estes són una campanya de sensibilització dirigida al públic en general a través del documental d’investigació «Els Fils del Tauler» del Col·lectiu Mirades, el qual parla sobre les causes i conseqüències que generen els conflictes bèl·lics, seguit d’un espai per a la reflexió amb un cinefòrum que comptarà amb la participació de protagonistes del documental i del públic assistent, així com l’acolliment de l’exposició «El Fil de la Por», mitjançant la qual es crea un espai de divulgació i sensibilització, des d’un punt de vista visual, directe i pedagògic, sobre el que hi ha darrere dels desplaçaments forçats de persones refugiades i les responsabilitats que hi tenim els països occidentals, en especial la Unió Europea, amb la finalitat de crear consciència a la ciutadania per posar fi a aquest tipus de violència i reflexionar sobre alternatives basades en la cultura de pau i en la defensa dels drets humans.

Pel que respecta al taller didàctic «Esborrem les armes; escrivim la pau» que es desenvoluparà als centres educatius de les diverses localitats -el qual compta amb unes guies didàctiques per a alumnat de secundària i primària, sent aquesta última editada per a la present edició-, este estarà format per dues sessions: la realització del cinefòrum a partir del documental «Els Fils del Tauler» i una visita guiada a l’exposició «El Fil de la Por».