Amb motiu del Dia Internacional de l’Alfabetització, que es va celebrar el 8 de setembre, i en el marc de la seua campanya «La nostra indiferència els condemna a l’oblit», Manos Unidas posa el focus en aquelles persones que no tenen accés a l’educació o que, ja adultes, no han adquirit les nocions bàsiques de lectoescriptura que els permeten fer front amb unes certes garanties al seu dia a dia. Segons la Unesco, en ple segle XXI, en l’era de la digitalització, «773 milions de joves i adults de tot el món continuen mancant de les competències bàsiques d’alfabetització». Les dones i xiquetes conformen les dues terceres parts d’eixos quasi 800 milions de persones sense alfabetitzar.

La desigualtat en el repartiment de les tasques en la llar, així com els costums i tradicions d’unes certes comunitats, situen a les dones en un pla d’inferioritat enfront dels homes en qüestions d’alfabetització. «Mentre sobre les dones i les xiquetes continuen recaient la gran majoria de les faenes de casa, perdurarà eixa desigualtat en matèria d’educació. En la majoria de les llars més empobrides, quan han de triar entre un xiquet i una xiqueta per a assistir a l’escola, normalment es tria a l’home», explica María José Hernando, del departament d’Estudis de Manos Unidas. «A més, en alguns llocs del món prevalen costums com el matrimoni infantil que converteix a les xiquetes en adultes, de manera prematura, i els priva del seu dret a estudiar i, amb això, a prosperar i a tindre un paper rellevant en la societat», continua Hernando.

L’ONG posa l’accent en la falta d’oportunitats derivades de les manques educatives. Segons Hernando, «les persones que no saben llegir ni escriure tenen més dificultats per a conéixer els seus drets i per a exercir-los. Perquè la falta d’oportunitats que té a veure amb l’analfabetisme genera i alimenta el cercle de la pobresa».

«En Manos Unidas som conscients del poder que té l’alfabetització en les societats i països en desenvolupament. Per això, a més de denunciar, conscienciar i treballar per a sensibilitzar a la societat espanyola sobre esta realitat que condiciona la vida de milions de persones als països en els quals és present, posem en marxa cada any més d’un centenar d’iniciatives de caràcter educatiu amb les quals garantir este dret en les comunitats en les quals treballem», informa Hernando. «Moltes d’estes iniciatives es dirigeixen, principalment, a l’escolarització de les xiquetes i a l’alfabetització de les dones», assegura.

Educació primària en Benín

En 2021 Manos Unidas va aprovar 108 projectes de caràcter educatiu per un import superior als 6,5 milions d’euros, per a fer costat directament a 154.000 persones.

Un d’ells se situa a Benín, on Manos Unidas col·labora amb els Pares Salesians en un projecte de suport a l’educació i foment de l’alfabetització. La iniciativa, localitzada en Parakou, té com a objectiu construir un complex escolar en el qual xiquets tinguen accés a una educació de qualitat. La creació d’este nou centre suposa equipar adequadament les aules i el bloc de direcció i administració de l’escola, que abans estaven situades en diferents sales parroquials, seguint la política de la diòcesi d’«una parròquia-una escola».

Eesta intervenció es destina a fer costat directament a 706 persones: 330 xiquetes, 270 xiquets, 100 dones, 5 professores i 1 professor. De manera indirecta el projecte beneficiarà a les famílies d’estes els participants, la qual cosa suposa un total de més de 3.500 persones.

Al llarg del matí s’impartirà educació primària als 600 alumnes matriculats i a la vesprada es realitzaran activitats d’alfabetització per a 100 dones adultes d’entre 20 i 22 anys en dos tandes. La intenció de la formació, que es realitzarà tres vegades per setmana, és que estes dones puguen fer els seus treballs i altres activitats per a generar ingressos amb major autoestima i capacitat de lideratge.

El projecte naix com a fruit de la creixent demanda de l’educació en el sector primari i de les inadequades infraestructures educatives que oferien les sales parroquials de l’escola María Auxiliadora. La nova escola s’assegurarà que tots els xiquets d’entre 5 i 13 anys que abans no podien estudiar en el centre el puguen fer ara gràcies a la posada en marxa del projecte.