El Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de Castelló han signat un conveni de col·laboració per a desenvolupar en cinc municipis de la província (Atzeneta del Maestrat, Castelló de la Plana, Onda, Orpesa del Mar i Vilafranca del Cid) la tercera edició el projecte d’educació per al desenvolupament «In/Sostenible. Territorialitzant els ODS en la província de Castelló». Este projecte, que suposa una inversió total de 19.086,12 euros, dels quals la Diputació de Castelló aporta 15.000, té com a finalitat divulgar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 entre la ciutadania dels municipis participants. En la signatura del conveni de col·laboració han participat la vicepresidenta de la Diputació de Castelló i diputada de Benestar Social, Igualtat, Relacions Institucionals i Penyeta Roja, Patricia Puerta; el president del Fons Valencià per la Solidaritat, Álvaro Escorihuela; i el gerent del Fons, Esteve Ordiñana.

Exposicions, activitats... Respecte a les diferents activitats que es desenvoluparan a les localitats participants es troba l’exposició «In/Sostenible: Un camí cap a la sostenibilitat», dirigida al públic en general i que té com a objectiu acostar els ODS a la població, aprofundint en l’ODS 12: Producció i Consum Responsables, i el contacontes «Anem a cercar un tresor», activitat oberta i dirigida a les famílies i públic infantil amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar sobre la necessitat i urgència de canviar els hàbits rutinaris i la forma de consum per no acabar amb el planeta. També, els diferents centres educatius d’aquests municipis podran acollir el taller didàctic «Soc conscient de quin consum faig» per a acostar a l’alumnat els ODS, sensibilitzar sobre la situació del planeta i oferir alternatives per a realitzar una producció i consum més sostenibles. Per altra banda, a la ciutat de Castelló de la Plana, i amb la col·laboració del CEFIRE, es durà a terme una jornada formativa, dirigida a persones docents i a personal tècnic i polític d’ajuntaments i mancomunitats. La jornada comptarà amb diferents blocs dirigits a la implementació transversal en l’àmbit educatiu de l’Agenda 2030 i la sostenibilitat. El president del Fons Valencià per la Solidaritat, Álvaro Escorihuela, ha manifestat «la importància de col·laborar per objectius comuns i de gran importància per al present i futur de la societat», expressant també «l’envergadura, qualitat i incidència en la població del projecte «In/Sostenible per a aportar cap a un desenvolupament sostenible i just».