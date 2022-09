Cocemfe València i Caixa Popular convoquen el concurs fotogràfic ‘Sense Barreres’, que busca ajudar a la inclusió i visibilització de les persones amb discapacitat, amb la col·laboració de la Regidoria de Benestar Social i Integració de l’Ajuntament de València.

El concurs té com a objectiu captar i mostrar la normalització del col·lectiu de les persones amb discapacitat i la seua participació en la societat. Amb un primer premi dotat amb 1.000 euros, les persones que vulguen presentar el seu treball, poden fer-ho a la web de Cocemfe València.

Part de les fotografies participants seran exposades en diferents espais del territori valencià per a continuar complint amb l’objectiu de visibilitat.

El concurs romandrà obert fins al 6 de novembre i, prop del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat del 3 de desembre, es farà un acte de lliurament de premis i una primera exposició d’aquesta mostra.

Durant la presentació del concurs, María José Martínez, vicepresidenta de Cocemfe València, ha destacat la importància de mostrar una visió diferent de la discapacitat: «Abans que tot, som persones, i volem posar el focus en com superem les limitacions per aconseguir els nostres objectius. I què millor que la fotografia, que siga la societat qui ens puga captar complint eixos objectius al món de la cultura, la música o l’esport, per exemple», ha comentat.

En nom de Caixa Popular, ha intervingut Miguel Montagut, responsable del projecte Sense Barreres de l’entitat, qui ha assenyalat la importància per a l’organització d’estos projectes. «Som una cooperativa, com a tal les persones treballadores som també les propietàries i tenim una gran preocupació pel nostre entorn social”» ha assegurat. A més, ha destacat la importància d’aliances amb la societat perquè «ens condueixen a este tipus d’idees i esperem que puga ajudar a visibilitzar la discapacitat des d’un punt de vista positiu».

Per part de l’ajuntament, la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, ha destacat que es tracta «d’una iniciativa creativa que, sens dubte, ajudarà a dinamitzar socialment la ciutat, per la seua gran capacitat per la transformació social que hem d’aprofitar». També ha afirmat que “»es d’aquest Ajuntament estem treballant per una ciutat més amable i accessible a totes les persones».

La presentació del concurs s’ha fet a l’oficina de Caixa Popular del carrer Cirilo Amorós de València, un model d’oficina atípic al sector i que, segons la cooperativa, «busca ser un espai obert i social» i que des de fa un any s’ha convertit en espai habitual per a diferents tipus d’esdeveniments socials, culturals, empresarials i econòmics.