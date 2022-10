El projecte Inclou-te ha estat una de les onze iniciatives interassociatives subvencionades en el marc de les ajudes per a Projectes Que Canvien el Món atorgades per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i Fundació Horta Sud.

D’on ix el projecte Inclou-te?

Proyecto Empar som una associació sense ànim de lucre que ofereix serveis a persones amb discapacitat i a les seues famílies, així com a persones en risc d’exclusió social o vulnerables de sofrir-la. En aquest projecte, en col·laboració amb la Fundación Movimiento Ciudadano i l’Associació Impuls, hem posat el focus en l’accés al món laboral de les persones amb discapacitat.

Per què vau decidir impulsar aquest projecte?

Hem posat el focus en l’accés al món laboral de les persones amb discapacitat perquè és un dret bàsic, a més d’una de les formes més positives d’afavorir la plena inclusió sociolaboral i la vida autònoma de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Quines accions dueu a terme per aconseguir la plena inclusió?

El projecte Inclou-te té com a principi general la incorporació d’aquestes persones al mercat laboral ordinari. Per açò treballem seguint la metodologia ‘Treball amb Suport’, amb la finalitat d’incloure socialment a les persones amb discapacitat i també de difondre la metodologia en qüestió. En el marc concret, es materialitza amb dos facetes.

Quines són?

Per una banda, impartir una formació teòrica-pràctica a un grup de deu persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant sessions de formació teòriques; per altra, dur a terme unes sessions basades en l’Aprenentatge-Servei en col·laboració amb l’IES Pere Boïl de Manises. En aquestes sessions, l’alumnat de Gestió Administrativa ha posat en pràctica els seus estudis ensenyant a les persones que han participat en la formació a desenvolupar-se amb les noves tecnologies, fer una carta de presentació, elaborar el seu currículum vitae...

I quina ha estat la recepció del projecte per les persones que hi han participat?

S’han generat sinergies molt boniques. Gràcies al projecte, els xics i xiques de l’IES han tingut l’oportunitat de conéixer una realitat social diferent a la seua i s’han apropat a la discapacitat d’una manera horitzontal i amb un objectiu compartit molt clar. De fet, en els diferents cercles on s’ha desenvolupat el projecte hem aconseguit una plena inclusió de les persones que han participat en ell.

Aquesta pluralitat d’agents es deu en gran part a la col·laboració entre associacions que ha fet possible el projecte. Què us ha aportat aquest treball interassociatiu?

La col·laboració interassociativa ens ha permés fomentar relacions amb persones de fora de l’entorn habitual dels xics i xiques que han participat, teixir vincles entre diferents col·lectius per a futures sinergies i projectes i conéixer en profunditat la tasca que aquestes realitzen en el municipi. Ha sigut també de gran ajuda de cara a una inclusió real.

Per exemple?

El projecte Inclou-te ha permés mostrar a les persones amb discapacitat intel·lectual un servici per a la inclusió social i laboral en un entorn «normalitzat», al mateix temps que ha aconseguit oportunitats de treball en empreses per a realitzar pràctiques formatives. Per últim, també ens ha permés establir contactes i convenis de col·laboració amb les diferents associacions i entitats que formen part de la Fundación Movimiento Ciudadano.

Per tant el projecte tindrà vocació de continuïtat?

Ens plantegem seguir treballant amb ells i elles seguint la mateixa metodologia de treball, amb la finalitat que adquireixen les ferramentes necessàries per a poder-se integrar en el món laboral; igual que altres col·lectius, les persones amb discapacitat intel·lectual tenen diferents temps d’aprenentatge.

Què significa per a la vostra entitat l’ajuda atorgades per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte?

Ha estat una injecció molt important, tant econòmica com emocional. Econòmica perquè ens ha permès poder tirar endavant el projecte. I emocional perquè ha significat veure reconegut l’esforç que estem realitzant pels nostres socis i sòcies, perquè siguen persones de ple dret i tinguen una vida el més normalitzada possible.