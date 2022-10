L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i l’EAPN CV (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa a la Comunitat Valenciana) aproparan en 2022 la realitat diversa de la pobresa i l’exclusió social a més d’un miler joves d’una trentena de centres educatius de la Comunitat Valenciana.

El conveni de col·laboració signat entre l’IVAJ i l’EAPN CV per al desenvolupament del programa ‘En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris de la inclusió, la diversitat i el voluntariat social entre joves’ permetrà que el 2022 es desenvolupen al voltant de 80 activitats entre xerrades presencials i visites guiades a recursos d’entitats d’inclusió social, on professionals del tercer sector d’allò social i testimonis en primera persona tractaran de trencar amb visions estereotipades sobre la realitat de la pobresa i l’exclusió. També s’identificaran algunes possibles accions de voluntariat en el marc de la lluita contra la pobresa i per la inclusió social.

L’objectiu és que la joventut adquireixi coneixements i trenque amb visions estereotipades de la realitat de pobresa i del treball de les entitats d’inclusió social a la Comunitat Valenciana; així com que entenguen com operen els mecanismes que provoquen la discriminació i lexclusió social. Mitjançant aquesta proposta, els participants exploraran també les possibilitats de voluntariat social d’algunes de les 31 entitats que conformen l’EAPN CV».