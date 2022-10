«Fundación Novaterra representa la necessària innovació a Alzira». Amb estes paraules l’alcalde alzireny Diego Gómez inaugurava la II Trobada d’Empreses Responsables Interconnectades d’Alzira organitzada per Fundación Novaterra.

A l’esdeveniment, celebrat el passat dimecres, van assistir més de 100 persones entre institucions públiques del municipi, empresaris i emprenedores de la comarca, així com voluntaris, socis i participants de la fundació.

En la trobada es van entregar els Premis Novaterra d’Alzira a la Innovació Social. A més a més, l’encontre va comptar amb diverses ponències. Una d’elles va ser «Innovació Social i Economia triple impacte» d’Emili Altur, director d’Institucionals de Novaterra; mentre que l’altra va estar a càrrec d’Ismael Abel, director de la Promotora, qui va presentar un projecte de creació d’empreses socials, que compta amb el suport d’algunes de les empreses més importants de l’economia valenciana com a Aigües de València, Levante UD, Balearia o Caixa Popular.

Paco Cobacho, president d’honor de Fundación Novaterra tancava l’acte recordant que «és mentida que no es pot fer res», referint-se a les més de 300 persones que han realitzat algun itinerari d’inserció soci-laboral amb la seu d’Alzira i desmitificant la idea que els xicotets gestos als grans problemes no solucionen res.

L’objectiu principal d’esta trobada és potenciar la col·laboració empresarial i la responsabilitat social corporativa, així com fomentar la innovació social per a inserir soci-laboralment a persones en situació de vulnerabilitat, i aconseguir una economia i una societat més justes.

Premis Novaterra a la innovació social alzirenya

Els guardonats en aquesta edició han sigut Ana Iborra Moreno, cap de secció de l’àrea de serveis socials i innovació social de l’ajuntament d’Alzira; l’IES Jose Maria Parra, per la seua implicació en la campanya de les Flors de Nadal de Novaterra; a Grup SOR per ser l’empresa que més contractacions ha realitzat de persones en situació de vulnerabilitat; Fruites Raquel per cedir les seues instal·lacions i material per a realitzar pràctiques no laborals dins del programa Incorpora; i la cooperativa Alzicoop per la seua aposta per la integració soci-laboral.