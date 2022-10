Creu Roja celebrarà dissabte que ve 29 d’octubre el festival intercultural de dansa i música «Generem Igualtat». Es tracta d’un esdeveniment que reuneix la cultura i folklore d’associacions interculturals a la ciutat de València procedents de 15 països. L’activitat tindrà lloc el 29 d’octubre a les 16.30 hores en la sala d’actes de les Escoles San José de València.

Es tracta d’un acte solidari que compleix la seua sisena edició i, enguany, se centrarà en l’atenció a la població migrant. Per això, hi ha previstes actuacions de dansa i música de països com Algèria, l’Argentina, el Brasil, Xile, la Xina, Colòmbia, Filipines, Hondures, Paraguai, el Perú, Rússia i Veneçuela.

Previ a les actuacions musicals el públic assistent podrà visitar la Fira Intercultural on a més de trobar la rica varietat de productes d’altres països, mostra de vestits típics, podran visitar l’exposició «Dones en la Guerra», escoltar els relats sobre «Dones Rurals» i gaudir de la representació teatral de «Empoderar-se», creacions que són el resultat del projecte Dones del Món que es duu a terme amb el suport de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València i la Universitat Popular de València.