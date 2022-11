El projecte Ceràmica dels Papes ha estat una de les onze iniciatives interassociatives subvencionades en el marc de la 28a convocatòria d’ajudes per a Projectes Que Canvien el Món atorgades per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i Fundació Horta Sud.

En què consisteix el vostre projecte?

La Ceràmica dels Papes és un projecte format per joves estudiants d’entre 16 i 21 anys amb l’objectiu d’investigar, difondre i reivindicar el patrimoni ceràmic històric de Manises. Encara que el projecte està en actiu des de fa uns anys, actualment forma part de la casa de joventut Trellat, constituïda en 2022.

Hi ha la sensació que moltes vegades, socialment, es desvincula de la població jove l’interés per mantenir i reivindicar el patrimoni. Què porta a un grup de joves com vosaltres a impulsar aquest projecte?

Molts de nosaltres hem tingut i tenim familiars que s'han dedicat a treballar la ceràmica en Manises. Per això, que es perda o no es valore el treball dels nostres avantpassats és un succés que ens encantaria poder evitar. De la mateixa manera, considerem que el futur del nostre municipi podria ser millor si estudiem el nostre passat i li traiem partit a aquest art que va posicionar a Manises en boca d'importants persones al llarg de la història; i no hi ha ningú millor que els joves per a encarregar-se d'aquest objectiu, ja que, al cap i a la fi, nosaltres serem els que en un futur vegem créixer o caure en l'oblit l'artesania manisera i amb això, el nostre municipi.

Quines accions dueu a terme per aconseguir el vostre objectiu?

El projecte es desenvolupa mitjançant l’intercanvi d’informació amb diverses institucions, i amb l’elaboració d’una base de dades de la ceràmica de Manises repartida pel món. Fruit d’aquesta investigació, el grup realitza un servei de difusió mitjançant diverses activitats locals, un cicle d’excursions a ciutats amb ceràmica de Manises, etc.

Quina ha sigut la recepció del projecte per part de la ciutadania de Manises?

A moltes persones els sorprèn gratament que un grup de joves s'interessen per un tema així i a poc a poc moltes associacions lligades també al patrimoni maniser van comptant amb nosaltres per a dur a terme treballs conjunts que ajuden a desenvolupar el nostres objectius. No obstant això, encara ens queda molt per fer arribar les nostres idees a la població general.

La ceràmica de Manises és reconeguda arreu del món i, de fet, considerada ciutat creativa per part de la UNESCO per ella. Quin creieu que és el seu valor?

És als obradors medievals de Manises on s'aplica, per primera vegada al món cristià de forma consistent, la tècnica del reflex daurat en ceràmica. Aquesta ceràmica era ja un producte de luxe al món musulmà, i ho va començar a ser també al cristià. Per set segles, als obradors de Manises s'ha produït aquesta ceràmica, i va ser demandada per Papes i reis de tota Europa. No només això, a Manises també s'hi va produir ceràmica tradicional valenciana. Més de cent museus al món, així com monuments, tenen ceràmica de Manises, això és mostra de la seua importància.

Com s’ha de fer per preservar-la i quin paper hi jugaran els i les jove?

Els joves tenim molt a dir ací. La conservació del patrimoni de Manises, i més ara que pertany a la UNESCO, és essencial: no sols per mantenir la identitat de la ciutat, i altres qüestions que des de una perspectiva utilitarista pareixerien inútils, sinó també per potenciar la seua economia mitjançant el turisme cultural, com ja hi estan apostant en altres ciutats. Preservar el patrimoni, creiem, és el futur de la ciutat, dels joves. Per una banda, a Manises hi ha la zona dels antics obradors. Set segles d'història de la ceràmica de Manises s'hi troba allí soterrada en forma de restes arqueològiques, i actualment és propietat privada i té una protecció precària. Com es pot comprendre, d'aquesta manera ni es preserva ni es pot traure profit del patrimoni. Per altra banda, a Manises queda únicament una fàbrica de ceràmica en actiu, sense tenir en compte els artistes amb tallers propis. Aconseguir per part de l'Ajuntament de Manises aquesta fàbrica permetria conservar un espai que d'altra manera es perdria per sempre. Aquests temes de primeres poden semblar que als joves se'ns escapen de les mans però en veritat som els primers que hem de ficar pressió perquè els alts càrrecs comencen a moure els seus fils i aconseguim buscar solucions davant aquestes circumstàncies. De fet, que ens deixen excavar cada estiu en Obradors, ja està sent tot un assoliment.

El projecte l’ impulseu conjuntament amb la Fundación Movimiento Ciudadano. Què us aporta aquest treball interassociatiu?

Impulsar aquest projecte al costat de Fundació Moviment Ciutadà ens ajuda molt pel fet que esta fundació agrupa moltes altres associacions i per tant formar part d'aquesta fundació ens permet mantindre un contacte més estret amb elles i donar-nos més a conéixer.

Com plantegeu el projecte a mitjà i curt termini?

Les nostres aspiracions augmenten constantment i són moltes les idees que ens agradaria desenvolupar d'ara en avant però, sobretot, ens encantaria trobar un gran nombre d'antigues peces ceràmiques de la nostra ciutat viatjant pel món. A més, a curt termini pretenem augmentar el nombre de participants en aquest projecte atraient a molts més joves perquè, d'aquesta manera, a poc a poc, tots junts aconseguim revifar l'interés de la nostra població per als arrels artístiques del seu municipi.

Què us aporta l’ajuda atorgada per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte?

Gràcies a les ajudes que rebem podem permetre'ns pagar les excursions que ens ajuden a arribar a la ceràmica manisera repartida pel món. A més, gràcies a aquests ingressos entre altres coses podem participar en reunions interassociatives o fins i tot donar-nos a conéixer en alguns mitjans de comunicació.