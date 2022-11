Prop de 828 milions de persones pateixen fam al món, una tendència que va en augment. Les desigualtats mundials, junt amb els conflictes violents i el canvi climàtic són els principals factors que motiven aquesta situació.

Amb tot, cal assenyalar que un calfament global de dos graus centígrads podria provocar que fins a 80 milions de persones més es veren afectades per la fam d’ací a 2050, sobretot en les regions de l’Àfrica subsahariana, el sud d’Àsia i Amèrica Central.

«La crisis climàtica suposa que milions de persones de tot el món es giten amb fam cada dia. Demanem als responsables polítics i econòmics que assumeixen per fi la responsabilitat de la seguretat alimentària de les generacions actuals i futures», afirma el director general de Acción contra el Hambre en Espanya, Oliver Longué, en el marc de la Conferència Mundial sobre el Clima que es celebra des de hui i fins al 18 de novembre en la ciutat egípcia de Sharm el-Sheikh.

En aquest sentit, l’organització humanitària i de desenvolupament aposta per l’adopció de mesures vinculants per a limitar i superar la crisis climàtica, així com per l’adopció de mesures coherents per a aconseguir un sistema alimentari mundial sostenible. Totes aquestes demandes estan resumides en el manifest Don’t Starve Our Future (’No matem de fam el nostre futur’).

Cap a un nou model alimentari

El sistema alimentari mundial deixa a moltes persones amb problemes per abastir-se d’aliments saludables. Amb tot, l’accés segur a aliments sans i assequibles no serà possible sense una transformació sostenible i local de l’agricultura.

Els governs i els donants internacionals han d’invertir en l’agricultura agroecològica per a fer d’aquesta una activitat més respectuosa amb el clima i per a reforçar la seguretat alimentària i nutricional a llarg terme, així com la resiliència climàtica de les comunitats.

«Acción contra el Hambre dona suport a persones de tot el món que perden els seus mitjans de vida degut a la crisis climàtica i es troben greument amenaçades per la fam i la pobresa. A més, ajudem a les comunitats a adaptar-se als canvis relacionats amb el clima i a tomar mesures proactives. Però, per a fer front a la magnitud dels futurs impactes climàtics, necessitem més finançament per a les organitzacions humanitàries. Per a salvar vides, els governs i els donants s’han de comprometre a realitzar inversions vinculants ara», exigeix el representant regional de Acción contra el Hambre en Àfrica Occidental i Central, Mamadou Diop.