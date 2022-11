El Fons Valencià per la Solidaritat està desenvolupant un projecte d’educació per al desenvolupament, anomenat «In/Sostenible», sent l’objectiu d’aquest projecte apropar l’ODS número 12 (Producció i consum responsables) a la població de diferents municipis de la província de Castelló, conscienciant al voltant de la construcció de societats i entorns sostenibles.

En el marc del projecte d’educació per al desenvolupament «In/Sostenible», cofinançat per la Diputació de Castelló, el Fons Valencià i el Cefire de Castelló ofereixen el curs «Agenda 2030 en l’educació» amb la finalitat de millorar els coneixements al voltant del camí cap al desenvolupament sostenible i la transformació social, així com descobrir eines de canvi per a executar en poblacions i centres educatius. És per tant que el curs formatiu està destinat a personal tècnic i polític d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com a personal docent. El curs «Agenda 2030 en l’educació» —el qual té un còmput global de 8 hores, és gratuït i compta amb places limitades— es desenvoluparà els dies 8 i 9 de novembre a l’Espai Cultural Menador de Castelló de la Plana (plaça dels Horts dels Corders, 4), en horari de 17:00 a 20:30 hores.