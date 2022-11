La campanya nadalenca de Payasospital compta aquest any amb dos productes solidaris: el seu ja tradicional calendari i una novetat, el peluix «Plisplás»; tots dos estan ja a la venda a tots els centres El Corte Inglés de la Comunitat Valenciana.

Els beneficis d’aquests productes solidaris es destinaran al finançament de les actuacions terapèutiques que fan els pallassos per millorar el benestar emocional i la qualitat de vida dels pacients pediàtrics ingressats als hospitals públics de la Comunitat Valenciana.

Des del setembre, Payasospital ha reprès les visites a tots els hospitals i serveis amb la mateixa freqüència i periodicitat que tenia abans de la pandèmia. «La fi de les restriccions ens ha permès tornar al punt on érem quan van començar les mesures sanitàries pel covid-19, però això també ha suposat la necessitat de recaptar més fons per mantenir al 100 % els nostres programes. Amb aquest objectiu oferirem aquests dos productes solidaris a la nostra campanya nadalenca», afirma Sergio Claramunt, director artístic i fundador de Payasospital.

Peluix i calendari

La novetat de la campanya d’aquest any és el peluix «Plisplàs», dissenyat de manera altruista per la il·lustradora Lina Vila (Stocklina). És un joguet apte per a qualsevol edat, fabricat per Famosa amb fibres noves i reciclades. Per a la seva distribució en línia, on col·labora l’empresa Creaciones Euromoda, han preparat aquest web: www.plisplas.org

L’altre producte de la campanya nadalenca de Payasospital és un calendari de sobretaula que inclou imatges realitzades de manera solidària per la fotògrafa Fátima Arroyo. Cada mes, el calendari ens mostra als pallassos emprant diferents mitjans de transport, de manera divertida, per poder arribar a la seua cita setmanal amb els xiquets i xiquetes hospitalitzades. En la publicació i distribució d’aquest almanac hi han col·laborat: Aplikats, Keraben, El Corte Inglés, Gràfiques Naranjo, Saggas i Cartonajes La Plana.

Els productes solidaris de Payasospital podran adquirir-se fins al 14 de gener a tots els centres El Corte Inglés de la Comunitat Valenciana. «Estem molt agraïts de poder comptar amb aquest valuós suport, El Corte Inglés col·labora amb la nostra tasca des de fa molts anys. Als seus centres de València, Alacant, Castelló i Elx podreu adquirir el peluix «Plisplàs» per deu euros i el Calendari Solidari 2023, per només quatre eurets», explica Sergio Claramunt.