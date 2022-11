L’Associació d’Ames de Casa i Consumidors (Tyrius) ha atés a quasi un centenar de persones en el seu projecte Emplea-T, un programa d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, parats de llarga duració, persones inactives i persones amb dificultats afegides que resideixen en la Comunitat Valenciana a través d’itineraris d’assessorament integral, formació i intermediació amb empreses.

El programa, que compta amb el suport de la vicepresidència d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat i la Unió Europea, es va posar en marxa a principis d’any i ha donat cobertura a 92 participants fins a l’actualitat, dels quals un 64 % presenten una situació d’inactivitat a causa de la situació administrativa irregular i el 36 % restant són persones parades de llarga duració. Per sexes, el 74 % de les persones ateses en l’itinerari han sigut dones, amb una mitjana d’edat de 44 anys, i el 26 % restant homes, amb una mitjana de 38 anys.

Millorar la situació laboral

Emplea-T té com a objectiu millorar la situació sociolaboral i personal de les persones participants en el projecte per mitjà de la seua inserció en el món laboral, abordant la seua problemàtica de forma integral, des de tots els prismes, coneixent les seues dificultats reals per a l’accés a l’ocupació, acompanyant-li durant tot el procés i posant a la seua disposició tots els recursos i servicis necessaris.

Cinc fases diferenciades

El projecte consta d’un itinerari on s’identifiquen cinc fases diferenciades. Comença amb una entrevista i diagnòstic de la persona participant per a conéixer la seua situació social, laboral, familiar, jurídica, soci sanitària i econòmica de la persona. Aquestes dades arreplegades ajuden a realitzar un diagnòstic del demandant per a conéixer si encaixa amb el perfil del programa i procedir a un assessorament personalitzat per a detectar els punts forts i vulnerables de la persona.

Després d’aquestes dues fases, es desenvolupa un pla de treball consensuat amb la persona participant on s’identifiquen objectius a aconseguir, resultats esperats i activitats a desenrotllar. D’aquesta manera, Tyrius posa al seu servici una àmplia formació acadèmica, entre la qual destaquen cursos d’idiomes tant de castellà com de valencià, l’oferta d’alfabetització digital i accions de busca d’ocupació.