« Entre dos fuegos: peligro y desesperación en el campo sirio de Al-Hol» és el títol del nou informe de Metges Sense Fronteres (MSF) sobre les tràgiques condicions de vida en el camp d’Al-Hol , en el nord-est de Síria. En 2021, 79 xiquets van morir i més de 53.000 persones, la majoria menors d’edat, segueixen hui detingudes. El 64 % de la població del camp té menys de 16 anys i una de cada dues persones té menys de 12 anys.

En febrer de 2021, un xiquet de set anys amb cremades de segon grau en la cara i els braços va morir de camí a l’hospital, baix vigilància armada, separat de sa mare i en plena angoixa, després d’esperar dos dies per a obtindre el permís de les autoritats del camp per al trasllat. El xiquet havia arribat a la clínica de MSF en Al- Hol i el tractament mèdic que necessitava per a salvar-li la vida estava a menys d’una hora amb cotxe.

En 2021, el 35 % de les persones que van morir en el camp van ser xiquets menors de 16 anys. Entre les causes de mortalitat infantil està la violència, però també els atropells i les caigudes en rases profundes d’aigua bruta. En maig de 2021, un xiquet de cinc va arribar a la mateixa clínica de MSF després de ser atropellat per un camió. El personal va demanar que se li derivara a l’hospital per a una operació d’urgència. No obstant això, el seu trasllat va tardar hores a ser aprovat. Va morir de camí, inconscient i a soles.

«Hem vist i escoltat moltes històries tràgiques en el camp de detenció d’Al-Hol, a Síria. Xiquets que moren per prolongats retards en l’accés a l’atenció mèdica urgent i xiquets menuts que, segons diverses informacions, són separats a la força de les seues mares al voltant d’11 anys d’edat i no tornen a veure mai», afirma Martine Flokstra, responsable d’Operacions de MSF a Síria.

Per als xiquets i els seus cuidadors en Al-Hol, «rebre atenció mèdica, quan l’aconsegueixen, sol ser un calvari aterridor. Els xiquets que necessiten tractament en l’hospital principal, situat a una hora amb cotxe del camp, són escortats per guardes armats i, en la majoria dels casos, sense els seus cuidadors, ja que rara vegada se’ls autoritza anar amb els seus fills. Al-Hol és en realitat una enorme presó a l’aire lliure, i la majoria són xiquets, molts dels quals han nascut allí, als que se’ls ha robat la seua infància i se’ls ha condemnat a una vida exposada a la violència i l’explotació, sense educació, amb un suport mèdic limitat i sense esperança a la vista», afig.

El camp va ser dissenyat al seu dia per a proporcionar allotjament temporal i segur, així com servicis humanitaris als civils desplaçats pel conflicte a Síria i Iraq. No obstant això, este propòsit no es complix des de fa temps, i Al-Hol s’ha convertit cada vegada més en una presó a l’aire lliure insegura i insalubre després que les persones foren traslladades allí des dels territoris controlats per l’Estat Islàmic (EI) en desembre de 2018.