Coincidint amb el Dia Internacional del Càncer de Mama, el 19 d’octubre, Caixa Popular va llançar una campanya de suport a la investigació a l’Institut de Recerca Sanitària Incliva, que es perllongarà fins al proper dimecres, 30 de novembre. Durant aquest període, per cada nou client, l’entitat financera està donant 20 euros en nom seu al Grup de Recerca en Biologia en Càncer de Mama d’Incliva, coordinat per les doctores Ana Lluch i Pilar Eroles. A més, sortejarà 5 targetes regal de 500 euros entre totes les persones amb més de 18 anys que es facen clients.

Com ha millorat el pronòstic d’un pacient amb càncer de mama en els darrers anys?

El pronòstic de les pacients de càncer de mama ha millorat considerablement en els darrers anys a causa dels programes de prevenció de diagnòstic precoç públics. S’ha produït un descens clar de la mortalitat des dels anys 90 perquè es diagnostica més precoçment a través d’aquests programes i això permet actuar sobre tumors més menuts i localitzats. A més, cal tindre en compte els nous tractaments en càncer de mama, amb nous fàrmacs, que són molt eficaços i permeten previndre la recaiguda. En malaltia més avançada també s’ha progressat molt amb la utilització de nous fàrmacs, com Trastuzumab-deruxtecan per tractar pacients amb càncer de mama HER2+ (que suposen entre el 15 % i el 20 % dels casos) i Sacituzumab per tractar pacients amb càncer de mama triple negatiu (un subtipus agressiu que afecta, sobretot, dones joves i representa el 10 % del càncer de mama). En l’actualitat es diagnostiquen cada any al voltant de 37.000 càncers de mama al nostre país (d’ells, uns 3.800 a la Comunitat Valenciana) que afecta moltes persones joves (al voltant d’un 20 %), cosa que significa que és un problema sanitari de primera magnitud que cal abordar des de la sanitat pública i ens confirma la necessitat de continuar investigant. Cal no oblidar que, gràcies a la investigació, hem pogut avançar en el diagnòstic i el tractament del càncer de mama i aconseguir una taxa de curació molt elevada, que se situa entre el 85 % i el 90 % dels pacients que es diagnostiquen , amb la qual cosa ens hem de traure’ns del cap la idea que càncer és igual a mort.

Quins són els factors de risc més freqüents per desenvolupar càncer de mama?

Els factors de risc principals són l’edat (a partir dels 50 anys), tindre el primer fill en edat avançada (més de 30 anys); els antecedents familiars, sobretot de primer grau (pares i avis); i el càncer hereditari tipus BRCA. La lactància materna, en canvi, és considerada un factor de prevenció d’aquest tipus de càncer.

Fins a quin punt un estil de vida saludable, amb una dieta equilibrada i un exercici físic, pot evitar un càncer?

Mantindre un estil de vida saludable és fonamental i no només per a previndre l’aparició del càncer. Ho és fins i tot per a dones diagnosticades, en les quals és aconsellable fer, almenys, 160 minuts setmanals d’exercici, escollint-ne un que els agrade per assegurar que, efectivament, ho practicaran. La dieta mediterrània, rica en fruites i verdures, i el consum de menjars poc ensucrats actuen també com a factor preventiu. A més, cal evitar l’estrès excessiu.

I què hi ha dels factors mediambientals?

L’estrès, la pol·lució i els efectes derivats del canvi climàtic són factors molt negatius amb què també hem de comptar.

Quins avanços han suposat un abans i un després en el diagnòstic i el tractament del càncer de mama?

Gràcies a la recerca i a les ajudes per a la recerca, hui podem dir que, en càncer de mama, tenim molts avanços i molts tractaments innovadors que podem aplicar i permeten perllongar la supervivència de les pacients i, a més, fer-ho amb qualitat de vida. El càncer de mama va ser el primer a ser subclassificat biològicament, cosa que ha permès aplicar a les pacients una medicina molt més personalitzada i de precisió. Pel que fa a les tècniques diagnòstiques, actualment la mamografia continua sent el mètode més efectiu, amb la utilització, complementàriament, de l’ecografia i la ressonància magnètica. Pel que fa al tractament, el desenvolupament de nous fàrmacs, cada vegada més eficaços i amb menys efectes secundaris que la quimioteràpia, i els avanços en immunoteràpia són fonamentals en la investigació biològica del càncer de mama.

Quines són les principals vies de recerca actualment contra el càncer de mama?

Les principals línies de recerca se centren en les tècniques moleculars, la biòpsia líquida, la seqüenciació genòmica, el desenvolupament de nous fàrmacs per a les pacients càncer de mama triple negatiu —que no es poden sotmetre a tractaments hormonals— i les dades d’Intel·ligència Artificial (IA ), que tindran un paper molt important en el futur.