El Fons Valencià per la Solidaritat celebra el seu 30 aniversari, després que el 28 de novembre de 1992 13 municipis de la Comunitat Valenciana signaren un manifest constituent per a la creació d’un fons que aglutinara els esforços i recursos per a la transformació socioeconòmica de països empobrits a través de la cooperació internacional descentralitzada des del municipalisme valencià, fent així més eficaç i eficient la voluntat dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana de contribuir a la construcció d’un món més just i sostenible.

Trenta anys després, el Fons Valencià per la Solidaritat compta amb un total de 128 ajuntaments i 9 mancomunitats de les 3 províncies membres de l’entitat, que representen a quasi el 25 % dels ajuntaments i a més del 50 % de la població de la Comunitat Valenciana, i s’ha consolidat com una organització diversa i de consens on la voluntat política s’uneix des del pluralisme -tant territorial, polític com de mida poblacional- per a aconseguir les finalitats pròpies del Fons. A més, el treball i la contribució del Fons ha convertit a l’organització en un agent clau de la cooperació valenciana.

És, per tant, que, es compleixen tres dècades transformant socioeconòmicament territoris de països empobrits, sent les principals protagonistes d’aquestes accions les entitats locals membres del Fons, les quals amb els seus recursos aportats -no només econòmics, sinó també humans, tècnics o polítics, entre altres- contribueixen de manera directa al desenvolupament dels països del sud mitjançant la cooperació internacional al desenvolupament, des d’una perspectiva descentralitzada i municipalista.

Programació amb diferents activitats

El Fons Valencià per la Solidaritat ha realitzat una programació per a commemorar el trenta aniversari de l’entitat, amb la voluntat de visibilitzar i fer valdre la important tasca que desenvolupa l’entitat, i, per tant, els ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana que la conformen. Les diferents activitats programades es portaran a cap entre novembre de 2022 i març de 2023, sent aquesta l’etapa constituent de l’entitat durant els anys 1992 i 1993.

Pel que fa a les activitats, l’entitat municipalista per la solidaritat ha presentat a Castelló de Rugat el documental Des del cor del Fons. El batec de tot un poble, elaborat junt amb Alberto Pla-Projectes de Comunicació Social i mitjançant el qual es mostra el treball del Fons -tant en els països del sud com en la Comunitat Valenciana- i la importància d’una solidaritat forta des de l’àmbit local. Aquest documental serà projectat en diferents municipis socis del Fons durant el període commemoratiu. A més, i junt amb la Universitat de València, s’ha dut a terme un estudi d’investigació amb el qual s’exposarà l’evolució del municipalisme valencià solidari i la seua incidència. Així mateix, durant el període d’activitats per l’aniversari del Fons es desenvoluparan diferents actes institucionals territorialitzats.