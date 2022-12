L’entitat Caixa Popular posa en marxa la segona convocatòria d’ajudes ‘Sense Barreres’, una dotació de 10.000 euros per a impulsar la realització de projectes que treballen la igualtat de les persones amb discapacitat.

La igualtat és un dels valors que integra la cooperativa de crèdit valenciana i es desenvolupa a través del projecte estratègic ‘Sense Barreres’, l’objectiu del qual passa per millorar la situació de les persones amb discapacitat.

En aquesta línia, l’entitat financera obri la convocatòria d’ajudes per a que es presenten les entitats socials que treballen iniciatives centrades en l’àmbit de la inclusió i el foment de la igualtat a la Comunitat Valenciana. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 31 de gener a través de la pàgina web de Caixa Popular, dins de la secció destinada a aquestes ajudes.

Entre tots els projectes presentats, un jurat de Caixa Popular i les persones que treballen en l’entitat seleccionaran els quatre finalistes. Finalment, seran els membres del club de fidelització POPUlines els que decidiran el resultat final a través de la seua votació en línia.

La dotació total de la convocatòria és de 10.000 euros, que es distribuiran en quatre premis: una ajuda de 5.000 euros, una altra de 3.000 euros i dues ajudes de 1.000 euros. Per a l’avaluació dels projectes presentats es valoraran diferents criteris com els objectius, la metodologia i les activitats del projecte o el seu caràcter educatiu i social.

En la primera convocatòria, les entitats socials beneficiàries de les ajudes van ser l’Asociación Proyecto Empar, l’Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV), Asociación Cotlas o Asociación Alfil. Gràcies a l’impuls de Caixa Popular, van desenvolupar els seus projectes per al foment de la inclusió, la millora de la qualitat de vida i de la situació psicosocial o la prevenció de l’abús sexual de les persones amb discapacitat.

Bolcats en la inclusió

Caixa Popular segueix un model de banca social, solidària i de proximitat i té com a missió ser l’entitat financera valenciana amb més implicació i impacte social. La iniciativa de la convocatòria d’ajudes forma part del projecte ‘Sense Barreres’, que abasta diferents accions per a promoure la igualtat entre les persones.

Des de la cooperativa treballen per contribuir a aquesta generació de valor social portant a terme accions de sensibilització per la igualtat, buscant aliances amb associacions que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual o física o dissenyant productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d’aquestes associacions i de les famílies que hi ha darrere.

Així mateix, la pròpia empresa porta temps treballant a aconseguir una sensibilització interna mitjançant la incorporació de persones amb discapacitat, tal com explicava Miguel Montagut, director del projecte ‘Sense Barreres’, el passat desembre en una trobada sobre la Inclusió en el mercat laboral.

«Es necessita un canvi cultural per a aconseguir una inclusió que siga sostinguda en el temps. La nostra gestió des del principi ha sigut per valors. No estem disposats a fer negoci a qualsevol preu», va reconéixer Montagut en aquella trobada organitzada per Levante-EMV i patrocinat per Caixa Popular.