L’ONG Moviment per la Pau-MPDL ha llançat un espot per donar visibilitat al patiment psicològic i emocional que pateixen les dones víctimes de violència de gènere i que afecta la seua autoestima en el dia a dia. Una campanya que s’emmarca en el Dia dels Drets Humans, que es va celebrar el passat dissabte, 10 de desembre.

Per fer-ho, el vídeo ha comptat amb la participació de beneficiàries i voluntàries d’un projecte finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a través del qual l’ONG va ajudar 47 dones a superar i/o prevenir situacions de discriminació .

El Punt d’Informació i Assessorament a la Dona en Risc d’Exclusió i Víctima de Violència de Gènere treballa amb les dones des d’un enfocament integral per dotar-los de l’autonomia necessària que els permeta crear un nou projecte de vida.

Amb este programa, l’entitat també facilita a les dones un espai on es puguen sentir segures, escoltades i respectades. A més, el Moviment per la Pau compta amb tallers grupals d’empoderament, escolta activa, connexió i treball conjunt entre les dones, en què es comparteixen experiències i es faciliten eines en matèria de prevenció, detecció i identificació de les violències masclistes.

La paraula com a arma

La idea global que vol destacar la campanya és que les dones no són objecte de consum i que, amb ajuda de professionals, les víctimes poden superar i eixir dels cercles de la violència masclista. Per este motiu, l’espot està protagonitzat per Vivian Ntih, actriu i monologuista supervivent de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.

Original de Nigèria, Vivian va ser venuda per la seua pròpia tia per aconseguir diners amb tan sols 17 anys. Per això, el seu monòleg «Sóc una bolsa de fem» fa referència als processos d’esclavitud sexual amb què la va rebre Espanya, després d’un llarg i dur procés migratori.

Ajudar altres dones

Segons manifesta Mary Renart, responsable del programa a València, la violència de gènere continua molt present a la nostra societat i és responsabilitat de tots i totes treballar i lluitar dia a dia per erradicar aquesta xacra: «Som conscients de les dificultats que comporta eixir d’una relació de violència, però són moltes les dones que han aconseguit superar els obstacles i recompondre les seues vides», assenyala. «Estes dones hui volen llançar un missatge que ajude altres dones a fer el pas definitiu per trencar amb qualsevol relació de violència que estiguen travessant», afegeix.