Els xiquets i xiquetes de Benín gBé (Veus per Benín) realitzen aquest nadal una gira per la Comunitat Valenciana i Andalucìa en defensa dels drets de la infància, i contra l’explotació infantil amb un espectacle únic de cants, percussió i dansa africana. Un total de 20 xiquets i xiquetes i joves participen en la gira de Veus per Benín organitzada per la Fundació Junts Per la Vida, que treballa amb la infància, en projectes sobre educació, alfabetització, drets, protecció i valors, Benín és un país de la zona Occidental d’Àfrica, ocupa el lloc 163 de 187 en l’Índex de Desenvolupament Humà, un dels més baixos del món

Amb aquest espectacle volen defensar els drets de la infància, que ara també s’estan veient afectats per la guerra d’Ucraïna que està ocasionant l’augment de la pobresa, com explica la presidenta de l’ong valenciana Clara Arnal. «És la tercera gira que fem amb aquest grup de xiquets i xiquetes que venen des de Benín, un dels més pobres, per a mostrar-nos el seu art i la seua cultura, però sobretot per a defensar els seus drets. Enguany més que mai estan sent vulnerats per la gran crisi mundial a causa de la guerra d’Ucraïna; en la Fundació Junts per la Vida coneixem bé com és aquesta problemàtica. Tot ha pujat, el preu del petroli, del blat, de les matèries primeres, i aixó es nota molt en l’Àfrica Subsahariana. Cada vegada hi ha més pobresa , els xiquets no poden anar a escola, i es veuen forçats a treballar» Tot aixó ho expressen amb els seus ritmes africans, cants, danses i tambors, amb força i emocions. Ompliran els escenaris amb un missatge contra l’explotació infantil. El primer dels concerts va tindre lloc ahir diumenge 18 en la localitat valenciana de Torrent.