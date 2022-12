L’Institut Valencià de Serveis Socials (Ivass) va rebre el passat 19 de desembre un reconeixement a la qualitat Erasmus+ 2022 d’educació de persones adultes per part del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (Sepie), en un acte inaugurat pel ministre d’Universitats, Joan Subirats, i que va comptar amb la presència del director del Sepie i de representants de la Comissió Europea.

El projecte guardonat va ser l’Erasmus+ TRIADE 2.0, l’objectiu del qual és millorar la qualitat de vida de la gent major amb diversitat funcional a través de la formació, tant del propi col·lectiu com dels professionals que treballen en aquest àmbit. Segons paraules del Sepie, el projecte va ser guardonat «pel lideratge del centrat en la inserció social de les persones amb discapacitat intel·lectual».

Inclusió, digitalització i millora de competències socials són les claus d’aquesta iniciativa, que ha generat un gran impacte tant a l’Institut Valencià de Serveis Socials com a altres organitzacions de l’àmbit de la discapacitat.

Donar suport

L’objectiu general del Programa Erasmus+ és donar suport, a través de l’aprenentatge permanent, al desenvolupament educatiu, professional i personal en àmbits com l’educació, la formació, la joventut i l’esport, dins d’Europa i fora del territori, contribuint així al creixement sostenible, a l’ocupació de qualitat i a la cohesió social, a més d’impulsar la innovació i enfortir la identitat europea i la ciutadania activa. L’Ivass aposta per la implementació d’aquest tipus de projectes des del 2005.

Actualment, l’Ivass està implementant un total de cinc propostes europees, totes emmarcades al Programa Erasmus+. Entre ells, el SELF-IN, l’objectiu del qual és millorar les competències d’autogestió de professionals i persones amb discapacitat intel·lectual; Resil4Care, pensat per millorar les aptituds relacionades amb la resiliència i la gestió de l’estrés del personal cuidador informal; MOVE-IT, destinat a desenvolupar un programa formatiu orientat a la promoció de l’exercici físic de persones amb discapacitat intel·lectual a través de les noves tecnologies.

L’Ivass implementa cinc propostes europees

També estan TETRA-S, la finalitat del qual és millorar les competències dels educadors per ensenyar habilitats transversals cognitives; i Acreditació Erasmus+, que té com a meta el desenvolupament de mobilitats internacionals, per a millorar sistemàticament les qualitats dels processos d’ensenyament i aprenentatge en l’Ivass gràcies a la internalització.