Els ajuntaments de Bolbaite, Bicorp i Montanejos han formalitzat, i per majoria dels respectius plenaris municipals, l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament des del municipalisme valencià.

Bolbaite ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcaldessa Carolina Mas i a la regidora M. Carmen Garcia, titular i suplent respectivament. Per la seua banda, la persona assignada com interlocutora titular entre el Fons i Bicorp és l’alcaldessa Nuria Mengual, sent la regidora Elisa Mateu la persona suplent. Pel que fa a Montanejos, la persona representant és l’alcalde Miguel Sandalinas. Aquests municipis de la Canal de Navarrés i de l’Alt Millares, amb l’alta com a socis al Fons Valencià, manifesten la seua voluntat de contribuir ,des de l’àmbit local valencià, al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscients de la seua transcendència en la construcció d’una societat més justa, sostenible i democràtica.Els ajuntaments de Bolbaite, Bicorp i Montanejos assumeixen, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià, que compta ja amb un total de 137 entitats, 128 ajuntaments i 9 mancomunitats.