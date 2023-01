Cruz Roja va emprendre la campanya ‘Cruz Roja Te Acompaña’ el passat mes de setembre, amb la finalitat d’abordar situacions d’aïllament social i soledat no-desitjada a través de la informació, l’orientació i l’acompanyament.

Des d’aleshores, el programa ha atés a un total de 3.000 persones via telefònica encara que el nombre de consultes s’eleva fins a les 4.000. El motiu és que, en molts dels casos, l’atenció s’ha realitzat en més d’una ocasió a la mateixa persona.

El sentiment de soledat s’incrementa amb l’arribada de les festes nadalenques, amb una relació directa amb la vulnerabilitat social i la pobresa. «Quan hi ha una manca de recursos, resulta més difícil desplaçar-se o participar en activitats, convidar a algú a casa o relacionar-se amb altres persones —, explica Marcos Calvo, responsable del servei de Cruz Roja—. Per això, és important detectar quina és la situació i les barreres que existeixen de manera integral, així com reforçar les capacitats i els recursos, sempre que siga necessari, amb l’objectiu d’iniciar o ampliar els seus contactes i xarxes socials». La finalitat és que no tinguen, de nou, la necessitat en el futur.

Un canal, 30 persones

El servei d’acompanyament s’ofereix a través d’un multicanal, que combina l’atenció telefònica, el correu electrònic o mitjançant converses de xat i xarxes socials. Per a això, compten amb un equip de 30 persones col·laboradores.

L’èxit de la iniciativa respon a diferents factors. El primer d’ells és que, segons Calvo, «cada volta costa menys dir que et sent sol o sola, encara que no li ho dius a qualsevol persona». Enfront d’açò, el programa oferix una finestra mitjançant la qual expressar-se de manera anònima, gratuïta i relaxada que, a més a més, et permet entrar en contacte amb altres persones.

El segon motiu és l’aposta per la connexió electrònica. Lorena Peñacoba, una de les persones col·laboradores, explica que «s’ha perdut la facilitat d’interactuar amb naturalitat i confiança amb qualsevol persona, inclús en el supermercat. Moltes d’elles han perdut la interacció social i les habilitats per relacionar-se en la vida real».

I l’últim d’ells, el perfil dels voluntaris. «Juga un paper molt important perquè, a més a més, es tracta de persones del seu mateix entorn i poden ajudar-los, des de la proximitat i amb l’estima i la constància que ens caracteritza a Cruz Roja», relata Calvo sobre el servei.

Persones afectades

La soledat no-desitjada afecta persones de diferents perfils. Evidentment, a les persones majors, concretament, al 30 % d’elles. Però este mateix percentatge es replica entre la població jove.

Entre les causes, Cruz Roja determina que hi afecten la pèrdua d’ocupació, la maternitat jove, els problemes de mobilitat o dependència, la jubilació, el dol per la pèrdua d’un ésser estimat, el divorci, l’emigració, els problemes amb l’habitatge, l’ingrés en una residència o centre d’acollida o arribar a estar en situació de pobresa.

‘Enrédate’

El programa es realitza, paral·lelament, al projecte ‘Enrédate: red social para personas mayores’, que ha arribat a més de 2.670 persones solament a la Comunitat Valenciana, gràcies a la participació de més de 600 persones voluntàries. Este programa fa cridades telefòniques, sessions informatives o formatives i visites. En addició, presta recursos materials per reduir l’aïllament i reforce les connexions i competències socials de les persones majors.

5 milions de persones viuen en soledat a Espanya

Més de 5 milions de persones viuen soles a Espanya, segons l’última enquesta contínua als habitatges de l’INE, que data de l’any 2020. La xifra suposa un increment d’un 2 % respecte a l’anterior consulta. Del total, 2,1 milions de persones tenen més de 65 anys; el 70,9 % són dones (1,5 milions) i el 29,1 %, homes (620.000). A banda, segons les consultes del pla ‘Cruz Roja Responde’, que posa el focus en la vulnerabilitat, el 22,9 % de les persones ateses afirmaven sentir-se soles sempre o la major part del temps.