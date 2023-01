El Nadal és, per costum, una època de retrobament. Enguany, a més, aquesta sensació s’ha incrementat degut a que han sigut les primeres festes sense restriccions des que comencés la pandèmia i la crisi sanitària derivada de la covid-19.

D’aquesta manera, centenars de milers de persones han viatjat a les seues ciutats d’origen aquestes últimes setmanes per visitar els familiars i compartir uns dies de desconnexió i trobada, també amb amistats i coneguts.

Tot i això, també són moltes les persones que durant aquests dies han sentit com s’evidencia, encara més, el seu sentiment de «soledat no desitjada», una situació de carència de relacions personals i vincles significatius amb què compartir vivències que s’ha incrementat arran la pandèmia.

La manca de relacions afecta directament a la salut física i emocional de moltes persones, especialment en els col·lectius més vulnerables, com les persones grans o dependents. A Espanya, segons dades de l’INE, prop de 5 milions de persones viuen soles, de les quals més de 2,1 milions són més grans de 65 anys.

Davant aquesta situació, Creu Roja va llançar el passat mes de setembre el nou servei multicanal «Creu Roja T’Acompanya», dirigit a informar, orientar i acompanyar per abordar les situacions d’aïllament social i solitud no desitjada. Fins al moment, aquest servei ja ha arribat a més de 3.000 persones via telefònica —en més de 4.000 ocasions—, ha atès 300 consultes al correu teacompana@cruzroja.es i més de 1.000 converses de xat i xarxes socials.

Moltes vegades, «la soledat no desitjada està relacionada amb la irrupció de situacions de vulnerabilitat social i també de pobresa, perquè quan falten els recursos, resulta més difícil desplaçar-se o participar en activitats, convidar algú a casa o relacionar-se amb altres persones» , destaca Marcos Calvo, responsable del servei a Creu Roja: «Per això és important detectar quina és la seva situació i les barreres que hi ha de manera integral, així com reforçar les seues capacitats i recursos quan cal, amb l’objectiu que inicien o amplien contactes, xarxes socials i deixen de necessitar-nos en el futur».

Xarxes socials per a gent gran

Per altra banda, més de 2.670 persones grans (80 % dones) van participar en 2022 en el projecte «Enrédate: red social para personas mayores» de Creu Roja a la Comunitat Valenciana amb el què l’entitat impulsa el contacte presencial i per xarxes entre aquest col·lectiu.

Aquest programa ha estat desenvolupat en un total de 59 punts d’atenció gràcies a la implicació i al compromís infatigable de més de 600 persones voluntàries de Creu Roja a Alacant, Castelló i València.

Al llarg de l’any, Creu Roja va atendre 998 persones a 26 centres d’Alacant, gràcies al temps i dedicació de 196 persones voluntàries de l’Organització; en el cas de Castelló, Creu Roja va atendre 1.071 persones a 18 centres de la província, gràcies al suport de 172 persones voluntàries; finalment, a la província de València, Creu Roja va atendre 607 persones a 15 centres, amb la participació de 251 persones voluntàries.

A través d’aquest projecte, es realitzen trucades telefòniques, sessions informatives i formatives, visites, es lliuren i presten recursos materials per reduir l’aislament i es reforcen les competències a la xarxa social i les connexions de la gent gran.