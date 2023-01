Coincidint amb el Dia Mundial del Braille, que es va commemorar el passat dimecres, 4 de gener, el Servei Bibliogràfic de l’ONCE (SBO) va adaptar en diferents formats accessibles el conte «L’erugueta goluda», un dels llibres més populars de la literatura infantil, de l’escriptor i il·lustrador nord-americà criat a Alemanya Eric Carle.

L’obra ha estat guardonada amb diferents premis de literatura i disseny gràfic i està inclosa als programes escolars dels primers cicles educatius, en ser un dels llibres més il·lustratius per conèixer conceptes sobre la natura, els dies de la setmana, les xifres, etc.

A més de la seua transcripció a braille, aquesta adaptació realitzada per l’SBO en «multiformat» incorpora elements com el termoformat, per crear la caràtula i la imatge de l’eruga al relat, o textures amb talls làser utilitzant materials com suro, peluix o cartolines per crear diferents imatges amb relleu. També hi ha peces en 3D realitzades a mà amb què els escolars cecs i amb discapacitat visual poden jugar i aprendre de forma interactiva a través de les diferents làmines.

Aprenentatge en braille

L’ONCE garanteix l’aprenentatge del braille des d’una edat primerenca a través del seu model personalitzat d’atenció educativa, però també ofereix aquest servei a persones que perden la vista a qualsevol edat.

En aquest sentit, l’organització va posar en marxa l’any passat un nou servei consistent a la figura del promotor de braille per a adults, per tal d’intensificar l’ensenyament per a persones que perden la visió en edat adulta.