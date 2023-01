Els centres d’El Corte Inglés, Hipercor i Supercor de la Comunitat Valenciana realitzen fins al dissabte 14 de gener una Gran Recollida Virtual d’Aliments per a Mascotes organitzada per la Germandat Sant Antoni Abat, entitat que celebra la seua festa al carrer Sagunt de València el 17 de gener des de l’any 1953.

En tots els supermercats d’El Corte Inglés, Hipercor i Supercor, i en els departaments de Mascotes, en total més de 40 punts de venda, els clients i empleats podran ajudar a les protectores que necessiten donar cobertura a tots els animals que cuiden en els seus refugis a l’espera d’una adopció.

A partir d’un euro

Les donacions, a favor de nou protectores d’animals de la Comunitat Valenciana, es podran realitzar còmodament en els terminals de venda a partir d’un euro. En concret, els destinataris de les ajudes a València són la Societat Valenciana Protectora d’Animals i Plantes, el Refugi Els Àngels, Esperança Animal i Jadoul Més que Gossos; a Alacant, la SVAP Baix Vinalopó, Asoka El Gran i la Protectora d’Animals La Nucia; a Castelló, Petjades De carrer i Ramat Feliç.

Tot el recaptat es canviarà per aliments per a mascotes, productes d’higiene i estris que la Germandat distribuirà entre les associacions adscrites a la campanya. A més, El Corte Inglés donarà el 10 % de tot el recaptat per a ajudar en aquesta campanya.