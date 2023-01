Emprenedories, incubadores o empreses emergents hi ha moltes. Però l’Asociación Con Valores, impulsada per Melquiades Lozano i Andrea Platero, compta amb un factor que no té cap altra: treballen amb persones en risc d’exclusió social. Un fet que converteix al projecte en la primera incubadora secundada pel món de l'empresa per a ajudar als qui més el necessiten, defensen des de l’entitat. Des de l’any 2019, han acompanyat en les seues iniciatives a més de 300 emprenedors que necessitaven treballar per a poder subsistir i que, en molts dels casos, havien esgotat tots els seus recursos.

«Me han ayudado a crear una familia de emprendedores» El mes de març l’associació arrancarà la novena edició de la seua incubadora d’emprenedoria inclusiva. El formulari d’inscripció està obert a la pàgina web de l’entitat. Tots els programes d’incubació són gratuïts i estan estructurats en cinc mesos de formació i acompanyament. En cadascuna de les edicions participen al voltant de cinquanta persones i més de 150 mentors voluntaris del món de l’empresa. Dues fases En la primera fase del projecte, es realitza, durant 12 setmanes, el disseny del model de negoci proposat per les persones en risc d’exclusió a través de la formació, amb una sessió grupal de quatre hores setmanals en 12 blocs formatius; sessions en equip de dues hores per setmana per al disseny del model de negoci; una sessió individual de coaching d’una hora a la setmana per a la gestió de les emocions; i dinàmiques de grup amb una sessió cada mes, com un espai de suport mutu. Per últim, una activitat de validació al carrer, de tres hores setmanals, en la qual cada emprenedor acompleix tasques de validació de les hipòtesis per als seus respectius projectes. En la segona fase de la incubadora, se supervisa durant huit setmanes la posada en marxa del Pla d’Acció dissenyat en la primera part de la iniciativa. Incubar segundas oportunidades para cambiar vidas Cada any l’Asociación Con Valores llança dues edicions presencials de la incubadora d’emprenedoria inclusiva. Però recentment es va impulsar la primera edició digital, amb l’objectiu d’arribar a un major nombre de persones, les incubadores virtuals admeten fins a cent participants, i també de fora d’Espanya. De fet, ja han format part del projecte emprenedors des d’alguns països de Llatinoamèrica. Distinció a la seua labor Per la seua labor, l’Ajuntament de València va atorgar un guardó al treball de la Incubadora Con Valores en la setena edició dels Premis i Subvencions d’Innovació ‘Missions València 2030’, organitzats per la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement i el Centre d’Innovació Les Naus. Un impuls per a continuar potenciant la iniciativa i ajudar a més persones en risc d’exclusió social. L’Ajuntament de València atorgà un guardó al seu treball en la setena celebració dels Premis i Subvencions d’Innovació Al mateix temps, l’associació ha posat en marxa el seu propi lliurament de premis per tal de reconéixer a les persones i entitats que suporten la iniciativa. En l’última gala, celebrada el passat 23 de desembre, va rebre el Premi a la Periodista Compromesa María Cuende; el Premi a l’Empresa Solidària, GoHub Ventures, el Premi a l’ONG Innovadora, Coordinadora ONGD València; el Premi al Professional Generós, Manuel Laguia; i el Premi a l’Emprenedora Resilient, Karla María Fiol de Pérez.