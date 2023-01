El Fons Valencià per la Solidaritat, en el marc de la commemoració del seu 30 aniversari, continua amb les presentacions del documental «Dones del cor del Fons. El batec de tot un poble», dirigit i realitzat per l’agència Alberto Pla-Projectes de Comunicació Social. El documental ja ha sigut presentat a Xàtiva, Benissa i RuzafaStudio (València). Aquest audiovisual visibilitza els projectes del Fons als països del sud, així com la seua incidència en la vida de les persones beneficiàries. També es trasllada el treball en matèria d’educació per al desenvolupament realitzat en la Comunitat Valenciana.