La malaltia de la lepra va registrar 140.594 nous casos en el món en 2021, últim any de què existeix informació. La xifra suposa un augment del 10 % respecte als 128.405 casos localitzats en 2020 i està acompanyada per un increment de les deteccions en xiquets i xiquetes i amb discapacitats associades, segons les dades de 143 països recopilats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que la Fundació Fontilles ha difós amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra la Lepra, ahir 29 de gener.

El número de persones afectades que presenten discapacitats visibles en el moment de la detecció ha augmentat en un 18 %, en passar de 7.198 en 2020 a 8.492 en 2021, la qual cosa suposa el 6 % de les noves deteccions i situa la taxa de discapacitat en 1,1 casos per milió d’habitants.

Les xifres evidencien que cada dia es continuen detectant 385 nous casos de lepra en el món, 23 amb discapacitats visibles, i dels quals 25 són xiquets i xiquetes, malgrat que la malaltia té cura des de fa quatre dècades: un tractament facilitat gratuïtament per l’OMS de dos pastilles diàries durant un any.

L’augment de les deteccions en 2021 no és conseqüència d’un enfortiment de les campanyes de detecció per part dels països implicats, sinó de l’aflorament de casos no detectats durant 2020 pels confinaments decretats per a combatre la pandèmia de la covid-19 i de la concentració dels recursos sanitaris en el tractament de les persones afectades pel virus.

«Durant la pandèmia, es van deixar de fer campanyes de prevenció i detecció, i molts recursos es van desviar a l’emergència sanitària; per això, ara estem diagnosticant a més persones i amb més discapacitats», ha explicat sobre aquest tema Yolanda Sanchis, directora de Sensibilització i Voluntariat de Fontilles, qui ha avançat que «en els pròxims anys necessitarem reforçar el treball per a arribar a totes les persones que han quedat sense diagnosticar i evitar l’empitjorament de les discapacitats produïdes». Precisament per això, l’entitat ha posat en marxa la campanya «Zero lepra és possible», que pretén conscienciar sobre la possibilitat d’acabar amb la lepra perquè ningú patisca les conseqüències físiques i socials d’una malaltia que es pot previndre i curar.